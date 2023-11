Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą ok. 140 mln zł w 2023 roku, a w przyszłym roku wzrosną do ok. 180 mln zł, poinformował prezes Michał Jarczyński.

"Po trzech kwartałach obecnego roku capex wynosi około 100 mln zł, a w całym roku wyniesie ok. 140 mln zł. Zakładam, że w 2024 r. inwestycje zwiększą się do ok. 180 mln zł" - powiedział Jarczyński podczas telekonferencji.

W maju br. spółka zakładała, że nakłady inwestycyjne w całym 2023 r. mogą wynieść ok. 200 mln zł.

Reklama

Szef Arctic Paper podkreślił również, że najgorsze jest już za spółką.

"Jestem przekonany, że 'dołek' jest już za nami, obserwujemy oznaki ożywienia na rynku, a wyższy poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w III kwartale napawa optymizmem. Rok 2024 powinien być znacząco lepszy od obecnego, choć może nie aż tak dobry, jak wyjątkowy pod każdym względem rok 2022" - dodał.

Reklama

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w III kw. br. wyniosło 68%, w porównaniu do 55% w II kw., a także 96% w III kw. 2022 r.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)