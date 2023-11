Zaktualizowana strategia Arctic Paper przewiduje łącznie 1,325 mld zł nakładów inwestycyjnych do 2030 r., w porównaniu do 1,5 mld zł zakładanych w momencie publikacji strategii dwa lata temu, poinformował prezes Michał Jarczyński.

"Główne kierunki strategii pozostają aktualne, chcemy nadal rozwijać się w czterech segmentach i stale poprawiać efektywność. Capex do 2030 r. wyniesie 1,325 mld zł, z utrzymaniem zakładanej struktury: ok. 40% środków pochodzących z kapitału własnego oraz ok. 60% z długu" - powiedział Jarczyński podczas telekonferencji.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, 34% nakładów inwestycyjnych do 2030 r. przeznaczone zostanie na segment papieru, 31% na segment energii, 21% na segment celulozy oraz 14% na segment opakowań.

Zmianie uległy również przewidywania co do struktury wyniku EBITDA w 2030 roku. Obecnie spółka spodziewa się, że nadal 40% EBITDA będzie wówczas generowane przez segment papieru, 33% przez segment celulozy, 17% przez segment energetyki i 10% przez segment opakowań.

"Publikując strategię dwa lata temu, zakładaliśmy, że w 2030 r. możliwe będzie już osiąganie zbliżonych udziałów wszystkich czterech segmentów w wyniku EBITDA" - przypomniał prezes.

Poprzednia wersja strategii przewidywała, że w 2030 roku 29% wyniku EBITDA będzie generował segment celulozy, po 27% segmenty papieru i opakowań, a 17% - segment energii.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)