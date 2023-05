Budimex odnotował 106,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 56,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 102,33 mln zł wobec 57,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1939,43 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 1598,99 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Budimex w okresie I kwartału 2023 roku wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 21% przy jednoczesnej poprawie rentowności operacyjnej. Wysoki portfel zamówień oraz relatywnie dobre warunki pogodowe pozwoliły zwiększyć skalę przychodów segmentu budowlanego o ponad 20% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dodatkowo część istotnych kontraktów drogowych realizowanych w formule 'projektuj i buduj' przeszło w tym roku w fazę realizacji, co przekłada się na wzrost sprzedaży w tym obszarze. Kluczowy wkład w poprawę rentowności operacyjnej grupy w I kwartale roku 2023 miała spółka Mostostal Kraków, która w analogicznym okresie poprzedniego roku odczuła negatywne skutki wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, w postaci skokowego wzrostu cen stali i przerwania łańcucha dostaw. W bieżącym roku dostępność stali znacząco się poprawiła, a ceny poszczególnych asortymentów stalowych używanych przez spółkę w procesie produkcyjnym zbliżają się do poziomów notowanych przed wybuchem wojny" - czytamy w raporcie.

W okresie I kwartału 2023 roku segment usługowy, którego filarem jest Grupa FBSerwis, istotnie zwiększył przychody ze sprzedaży (o ponad 30%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie odnotowano wzrost wypracowanego zysku operacyjnego oraz zysku brutto, a także poprawę rentowności operacyjnej. Głównym czynnikiem było nabycie udziałów w nowym przedsięwzięciu, wzrost przerobu odpadów oraz większa wartość realizowanych kontraktów w segmencie drogowym, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 92,32 mln zł wobec 51,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2022 r. miał 8,62 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)