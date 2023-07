Budimex przyjął Strategię ESG do 2026 roku, która zakłada m.in., że 100% energii produkowanej przez spółki Grupy Budimex na potrzeby operacyjne Budimexu będzie pochodzić z OZE do 2026 r. oraz że spółka osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r.

"Od kilkudziesięciu lat rozwijamy infrastrukturę, budujemy obiekty prywatne i publiczne, które na co dzień poprawiają jakość życia. Mamy świadomość, że nasza branża jest jedną z najbardziej emisyjnych, dlatego zmieniając siebie, możemy zrobić wiele dobrego dla kolejnych pokoleń. To kwestia odpowiedzialności, ale także przemyślana decyzja biznesowa. Ambitny rozwój firmy w oderwaniu od poszanowania środowiska naturalnego, szacunku do człowieka czy uczciwości w zarządzaniu jest bowiem niemożliwy. Niniejszy dokument to nasz bardzo konkretny pomysł na to, jak chcemy zmieniać siebie i otaczający nas świat" - powiedział prezes Artur Popko, cytowany w komunikacie.

Przedstawione przez Budimex cele w obszarze zrównoważonego rozwoju to kontynuacja działań zapoczątkowanych przez firmę w 2021 roku, w ramach Strategii CSR. Zdobytą wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności społecznej i środowiskowej spółka przełożyła na konkretne zobowiązania, by wspierać proces zazieleniania i odpowiedzialnego rozwoju całej branży budowlanej w Polsce, podkreślono.

Strategia ESG Budimex na lata 2023-2026 oparta jest na trzech obszarach: środowisku naturalnym, odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym. Każdy z nich został dokładnie przeanalizowany i przełożony na konkretne działania m.in. w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju określone w Agendzie 2030 ONZ.

"Do 2050 roku Budimex chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Na drodze ku zeroemisyjności planuje dalsze inwestycje w rozwój energii odnawialnej, ograniczanie emisji CO2 oraz sukcesywne wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w całym procesie budowlanym" - czytamy w dokumencie.

W 2026 roku 100% energii elektrycznej z OZE produkowanej w grupie ma być przeznaczane na bieżące potrzeby operacyjne Budimex. Od 2024 roku spółka poddawać będzie recyklingowi ok. 70% gleby i ziemi oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce będzie również mierzyć swój ślad wodny, podano także.

"Naszą ambicją jest stanie się liderem branży w obszarze ochrony środowiska. Odzysk materiałów budowlanych, proponowanie inwestorom zrównoważonych rozwiązań, własna produkcja energii z OZE czy ochrona bioróżnorodności to nie są dla nas nowe działania - robimy to od dawna. Przyspieszamy je jednak, by mobilizować naszą branżę do większej aktywności i dzielić się z nią dobrymi praktykami" - skomentowała kierownik ds. ESG Wioletta Roguska.

W obszarze społecznym Budimex zobowiązuje się do wzmacniania różnorodności i równości w miejscu pracy oraz dalszego promowania zasad bezpieczeństwa - zarówno wśród pracowników, jak i podwykonawców oraz partnerów biznesowych. Budimex będzie także inwestować w edukację branżową oraz dbać o jakość życia społeczności lokalnych.

W obszarze ładu korporacyjnego, by móc skutecznie i profesjonalnie realizować założenia Strategii, spółka wzmocni kulturę etyczną i jeszcze w tym roku włączy ryzyka ESG do systemu zarządzania ryzykiem w całej organizacji.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2022 r. miał 8,62 mld zł skonsolidowanych przychodów.

