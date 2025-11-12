Apel ZUS: Obowiązek terminowej aktualizacji danych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wystosował istotny apel do seniorów i wszystkich beneficjentów świadczeń, aby terminowo zgłaszali wszelkie zmiany w danych niezbędnych do ich wypłaty. Podkreśla się, że zaniedbanie tego obowiązku, zwłaszcza tuż przed terminem, może skutkować poważnymi trudnościami z otrzymaniem należności. Aby uniknąć problemów, ZUS zaleca, by wszelkie istotne korekty danych wrażliwych – takie jak numer konta bankowego czy adres zamieszkania – były zgłaszane najpóźniej na 12 dni roboczych przed planowaną datą wypłaty świadczenia.

Reklama

Kluczowy termin dla emerytów: 12 dni roboczych

Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, wyjaśnia, że wymóg zgłoszenia zmiany najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem wypłaty dotyczy zarówno zmiany adresu, jak i numeru rachunku bankowego. Oznacza to, że beneficjenci muszą dokonać korekty na około dwa i pół tygodnia przed oczekiwanym przelewem. W przypadku spóźnienia lub zaniechania aktualizacji, istnieje ryzyko, że wypłacona emerytura, renta lub inny zasiłek zostanie zwrócona do ZUS (np. z powodu nieaktualnego numeru konta), co może postawić beneficjenta w trudnej sytuacji finansowej z powodu braku środków do życia.

Ryzyko wstrzymania wypłaty emerytury

Problem dotyczy nie tylko osób otrzymujących świadczenie przelewem na konto bankowe. W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych (np. numeru konta) przekazane środki zostaną cofnięte. Seniorzy, którym pieniądze dostarcza listonosz, również nie są wolni od ryzyka. Dla tej drugiej grupy, podanie nieaktualnego adresu może uniemożliwić zarówno dostarczenie emerytury przez Pocztę Polską, jak i otrzymanie ważnej korespondencji informacyjnej od ZUS.

Jak zgłosić zmianę danych do ZUS?

Zmiany danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego można dokonać w prosty i szybki sposób, nawet bez wychodzenia z domu. Najłatwiejszą metodą jest zalogowanie się na swoje indywidualne konto w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Alternatywnie, procedurę korekty można zrealizować poprzez osobistą wizytę w placówce ZUS lub poprzez wypełnienie i złożenie odpowiedniego druku EZP.