Czym jest plecak ewakuacyjny i dlaczego warto go mieć?

Plecak ewakuacyjny, zwany też plecakiem „na czarną godzinę”, to gotowy zestaw najpotrzebniejszych rzeczy, który można szybko zabrać w razie nagłej konieczności opuszczenia domu. Ma zapewnić samowystarczalność przez minimum 72 godziny, bo tyle zazwyczaj potrzeba służbom na zorganizowanie pomocy w sytuacjach kryzysowych. Taki plecak warto przygotować wcześniej i trzymać w miejscu, z którego można go wziąć natychmiast, np. przy drzwiach wejściowych lub w bagażniku samochodu.

Co spakować do plecaka ewakuacyjnego?

Poniżej pełna lista rzeczy rekomendowanych m.in. przez PCK oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wraz z uzasadnieniem, dlaczego każda z nich może okazać się kluczowa.

1.Woda i żywność

Woda pitna (minimum 1,5-2 litry na osobę dziennie) – dostęp do czystej wody może być utrudniony, a

odwodnienie to najgroźniejszy wróg w sytuacji kryzysowej.

Środki uzdatniania wody (tabletki, filtr słomkowy) – pozwalają korzystać z wody ze źródeł naturalnych.

Żywność o długim terminie przydatności – konserwy, suchary, batony proteinowe, orzechy, suszone owoce. Zapewnią energię bez potrzeby gotowania.

2. Apteczka i leki

Apteczka pierwszej pomocy – plastry, bandaże, gaza, rękawiczki, środek odkażający. Umożliwią udzielenie pomocy w razie urazu.

Leki przyjmowane na stałe oraz środki przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe i na alergię.

3. Dokumenty i pieniądze

Dokumenty tożsamości - dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, kopie ważnych aktów. Warto przechowywać dokumenty w wodoodpornej kopercie lub plastikowej koszulce.

Gotówka w małych nominałach – w przypadku awarii bankomatów i systemów płatności elektronicznych gotówka będzie jedyną formą zapłaty.

4. Oświetlenie i komunikacja

Latarka i zapasowe baterie – niezastąpiona po zmroku lub w miejscach bez prądu.

Radio na baterie – umożliwia odbieranie komunikatów służb ratunkowych.

Powerbank i kabel do ładowania telefonu – utrzymanie łączności w sytuacjach awaryjnych to podstawa bezpieczeństwa.

5. Odzież i ochronna

Zestaw ubrań na zmianę – najlepiej termoaktywnych, szybkoschnących, lekkich.

Kurtka przeciwdeszczowa, czapka, rękawiczki – chronią przed wychłodzeniem i wilgocią.

Koc termiczny (folia NRC) lub śpiwór – zatrzymuje ciepło i może uratować życie przy wychłodzeniu.

6. Narzędzia i sprzęt

Nóż lub multitool – do otwierania konserw, naprawy sprzętu, cięcia lin.

Zapałki, zapalniczka, może być też krzesiwo – pozwalają rozpalić ogień, ogrzać się i przygotować posiłek.

Sznurek, taśma naprawcza – do mocowania, uszczelniania, budowania prowizorycznego schronienia.

Menażka, kubek i sztućce turystyczne – w sytuacjach kryzysowych, gdy posiłki są wydawane przez służby lub punkty pomocy, pierwsi obsługiwani są ci, którzy mają własne naczynia. Posiadanie menażki czy kubka znacznie przyspiesza otrzymanie jedzenia.

7. Higiena i bezpieczeństwo osobiste

Mydło, chusteczki nawilżane, papier toaletowy – pomagają utrzymać podstawową higienę w terenie.

Środki dezynfekujące i maseczki ochronne – chronią przed bakteriami i zanieczyszczeniami w powietrzu.

8. Orientacja i sygnalizacja

Mapa papierowa i kompas – nawigacja bez pomocy GPS, szczególnie ważna w razie awarii sieci.

Gwizdek alarmowy lub lusterko sygnalizacyjne – ułatwia wezwanie pomocy lub wskazanie swojej lokalizacji.

9. Jeśli masz dzieci

jedzenie i napoje dla dziecka,

ubrania na zmianę,

pieluchy,

zabawka uspokajająca

numer kontaktowy do opiekunów i rodzin

10. Dla zwierząt

karma,

miska,

smycz,

książeczka zdrowia,

mały zapas wody.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Waga plecaka nie powinna przekraczać 15-20% masy ciała.

Plecak trzymamy w łatwo dostępnym miejscu, by można było go zabrać w kilka sekund.

Raz na kilka miesięcy sprawdzamy zawartość , przede wszystkim wymieniamy przeterminowaną żywność, baterie i leki.

Dbamy, aby każdy domownik wiedział, gdzie plecak się znajduje i co jest w środku.

Według PCK każda rodzina powinna ustalić jedno lub kilka miejsc spotkania, na wypadek gdyby członkowie zostali rozdzieleni. Jedno miejsce najlepiej w okolicy zamieszkania, drugie poza nią.

Plecak ewakuacyjny to nie oznaka paniki, lecz rozsądne przygotowanie na sytuacje, których nie można przewidzieć. W razie wojny, awarii lub klęski żywiołowej może stać się jedyną rzeczą, która pozwoli bezpiecznie przetrwać pierwsze dni.