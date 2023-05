Kogeneracja odnotowała 213,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 74,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 259,53 mln zł wobec 92,02 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 314 mln zł wobec 140 mln zł zysku rok wcześniej.

"Od marca, po opublikowaniu przez prezesa URE maksymalnych cen dostawy ciepła, wdrożony został mechanizm wsparcia odbiorców uprawnionych. Takie działania umożliwiła Ustawa z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Ochrona cen ciepła uwzględniona zostanie również w rozliczeniach z odbiorcami za styczeń i luty. Nasze aktywności realizowane w I kwartale br. dotyczyły też m.in. przyszłości naszych wrocławskich zakładów w związku z realizacją strategii dekarbonizacji. Aktywnie pracujemy nad analizą możliwości zamiany jednostek produkcyjnych na źródła nisko- i zeroemisyjne" - powiedział prezes Andrzej Jedut, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 110,86 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 587,99 mln zł rok wcześniej.

Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne grupy miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 384 mln zł oraz wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 141 mln zł. Jednocześnie w I kwartale 2023 r. grupa odnotowała wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO 2. Wyniosły one 264 mln zł i były o 91 mln zł (+53%) wyższe w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego. Istotne znaczenie dla wyników finansowych grupy miała wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Szacowany odpis na fundusz za I kwartał 2023 r. ujęto w kosztach sprzedaży w wysokości 205,8 mln zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 150,69 mln zł wobec 21,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

