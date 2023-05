Zortrax zakończył realizację projektu "4D Printing Using Electrical Stimulus with Space Grade Thermoplastics" dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), podała spółka. Projekt dotyczył opracowania technologii druku, przeznaczonych do zastosowań kosmicznych mechanizmów ruchomych, aktywowanych za pomocą napięcia elektrycznego.

Opracowana przez zespół inżynierów spółki technologia 4D polega na wykorzystaniu drukarek działających w technologii FDM do druku części wykonanych z dwóch różnych polimerów, które pod wpływem różnych stymulantów są w stanie zmienić swoją geometrię, podano.

"Pierwsze udane demonstratory z elektrycznie aktywowanym ruchem zostały wydrukowane na drukarce 3D M300 Dual. Dzięki zastosowaniu technologii druku 4D modele 3D mogą zmieniać swój kształt pod wpływem zewnętrznych bodźców (np. struktury złożą się, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej pewnej wartości, jak i mechanizmy, w których ruch jest aktywowany elektrycznie). Otwiera to drogę do drukowania ruchomych mechanizmów bez używania do tego silników, dodatkowej elektroniki i innych elementów znacząco zmniejszając masę elementu wyposażenia sondy kosmicznej. W tym wspólnym projekcie zdolność drukowania 4D została osiągnięta przy użyciu funkcji drukowania wielomateriałowego, która jest obecnie rozwijana dla oprogramowania Z-SUITE (będącego autorskim opracowaniem spółki)" - czytamy w komunikacie.

Zortrax jest polską firmą - notowaną na rynku NewConnect - która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.

