Big Cheese Studio odnotowało 1,88 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 4,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,12 mln zł wobec 4,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,21 mln zł wobec 4,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,21 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 5,62 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowaliśmy prawie 1,9 mln zł zysku netto i ponad 2,1 mln zł zysku operacyjnego EBIT. Wypracowany wynik, pomimo widocznego spadku r/r, jest dla nas satysfakcjonujący. Należy pamiętać, że w pierwszych miesiącach 2023 r. nie wydaliśmy żadnej premierowej produkcji, a odnotowany zysk jest wynikiem stabilnej sprzedaży naszego flagowego tytułu 'Cooking Simulator'. Mamy nadzieję, że kolejne okresy rozliczeniowe przyniosą nam zamierzony wzrost. By tak się właśnie stało, cały czas intensywnie pracujemy nad rozwojem naszego portfolio o coraz to nowsze tytuły, a także finalizujemy proces wprowadzenia podstawki 'Cookinga' na rynek chiński. Będzie to bardzo ważny moment w historii naszego studia, który mam nadzieję pozwoli na wydłużenie ogona sprzedażowego evergreena" - powiedział dyrektor finansowy Jakub Rafał, cytowany w komunikacie.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Większościowym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

(ISBnews)