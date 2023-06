Zarząd LPP podjął decyzję o zakończeniu programu skupu akcji własnych z uwagi brak przesłanek do realizacji tego programu, podała spółka. Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego z 18 września 2020 r. zarząd został upoważniony do nabycia do 31 lipca 2025 r. nie więcej niż 277 863 akcji własnych na warunkach określonych we wspomnianej uchwale. W ramach upoważnienia nie dokonano żadnej transakcji, tj. nie nabyto żadnej akcji własnej.