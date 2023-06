LPP liczy, że szczególnie II połowa tego roku przyniesie wzrost marż handlowych, poinformował wiceprezes i CFO Przemysław Lutkiewicz.

"Celem na ten rok jest przede wszystkim wzrost rentowności, wzrost masy zysku operacyjnego i zysku netto, ale też poprawa wskaźników rentownościowych, takich jak np. marża EBIT, która chcielibyśmy, żeby wzrosła ponad 10%. Chcemy to osiągnąć dzięki rozwojowi sieci sklepów. Widzimy, że ten offline w tym roku rośnie bardzo dobrze, tak, że podtrzymujemy nasz cel wzrostu sprzedaży offline o 25%. Widzimy, że na razie tak się dzieje" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

"Przychody grupy powinny zamknąć się kwotą ok. 18 mld zł w tym roku. Marże powinny być na poziomie 51-53% i wierzymy, że to szczególnie II połowa roku przyniesie nam wzrost marż handlowych, bo kupujemy towar taniej, bo dolar jest na niższym poziomie i wtedy będziemy mogli rzeczywiście pokazać lepsze wskaźniki. Do tego dochodzą oszczędności kosztowe, czyli oszczędności na performance marketingu, ale również zmiany logistyczne powodują, że możemy oszczędzić znaczące kwoty" - dodał CFO.

Wczoraj spółka podała, że plany sprzedażowe grupy na rok finansowy 2023/24 zakładają możliwość osiągnięcia ponad 18 mld zł sprzedaży, tj. wzrost o około 20% r/r, z czego 25% wzrost r/r w kanale sprzedaży stacjonarnej oraz stabilny poziom w kanale internetowym. Spółka zakłada zwiększenie powierzchni o 18% r/r, priorytetowo traktując rozwój salonów marki Sinsay. Grupa w roku finansowym 2023/24 spodziewa się poprawy r/r marży handlowej (51-53%), a operacyjnej na poziomie powyżej 10%.

Jednocześnie planowane jest utrzymanie poziomu zaangażowania inwestycyjnego w wysokości 1,05 mld zł (w tym 800 mln zł na salony, 50 mln zł na biura, 120 mln zł na logistykę oraz 80 mln zł na IT i pozostałe wydatki). Spółka zakłada normalizację kapitału obrotowego (zobowiązania wyższe niż zapasy) oraz niższy r/r poziom dług netto/ EBITDA, czytamy w raporcie za I kw. 2023 r.

LPP podało też, że w planach na 2023/24 umacniają je wyniki za II kwartał (do daty publikacji raportu) tj. dwucyfrowe dynamiki sprzedaży offline, stabilne r/r sprzedaże online oraz pozytywny wpływ na sprzedaż wydarzeń okolicznościowych w miesiącach maj-czerwiec.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)