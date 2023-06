LPP planuje otwarcie dwóch pierwszych sklepów Mohito we Włoszech pod koniec tego roku, poinformował wiceprezes i CFO Przemysław Lutkiewicz.

"Marka Mohito zadebiutuje w Zachodniej Europie. Tym pierwszym krajem będą Włochy. Planujemy otwarcie dwóch pierwszych sklepów Mohito we Włoszech pod koniec tego roku, jeden w Mediolanie, drugi w okolicy Wenecji" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

Decyzję taką uzasadnia chęć zwiększenia rozpoznawalności marki, która obecnie notuje m.in. we Włoszech bardzo dobre wyniki sprzedażowe w kanale online, wyjaśnił.

Spółka ocenia, że rozwój całej sieci sklepów przebiega w roku obrotowym 2023/2024 zgodnie z harmonogramem.

"Anonsowaliśmy, że chcielibyśmy w tym roku otworzyć ok. 400 sklepów: 100 sklepów marek Reserved, Cropp, House, też Mohito, a 300 sklepów marki Sinsay. Rozwijamy się zgodnie z planem. Po 4 miesiącach, od lutego do maja, to jest 1/3 roku, otworzyliśmy 1/3 sklepów planowanych na ten rok" - powiedział Lutkiewicz.

Wczoraj spółka podała, że zakłada zwiększenie powierzchni o 18% r/r w br., priorytetowo traktując rozwój salonów marki Sinsay.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

