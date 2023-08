LPP zamierza uruchomić trzy nowe salony Reserved w Wielkiej Brytanii w III kwartale br., podała spółka. Pierwszy salon właśnie rozpoczął działalność w Westfield Stratford City, w najbliższych miesiącach Reserved pojawi się także na Oxford Street oraz w centrum handlowym Brent Cross.

Dzięki planowanym lokalizacjom powierzchnia sprzedażowa LPP na rynku brytyjskim zwiększy się łącznie o blisko 6 tys. m2, co stanowi kolejny ważny etap wzmacniania pozycji marki w Europie Zachodniej.

"W ostatnich miesiącach przekierowaliśmy uwagę na rynki zachodnie i wykorzystujemy fakt, że nasze marki cieszą się coraz większym uznaniem wśród Europejczyków. Wielka Brytania jest jedną z ważniejszych lokalizacji zarówno pod względem budowania rozpoznawalności brandów, jak i potencjału sprzedażowego, dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie w Londynie aż trzech nowych salonów w odstępie zaledwie kilku tygodni. Równocześnie mamy świadomość wysokiej konkurencji, która sprawia, że klienci brytyjscy są dość wymagający, a my czujemy się gotowi, aby podjąć to wyzwanie. W ostatnich latach wykonaliśmy też bardzo duży postęp, jeśli chodzi o wdrażanie strategii omnichannelowej, stawiając na spójne i atrakcyjne doznania zakupowe. Jesteśmy pewni, że dzięki tym osiągnięciom możemy zawalczyć o uznanie Brytyjczyków na większą skalę niż dotychczas" - powiedział wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz, cytowany w komunikacie.

Rozwój polskiej spółki odzieżowej na zachodzie Europy nie ogranicza się tylko do Wielkiej Brytanii. Po udanym debiucie najmłodszej marki Sinsay we Włoszech na początku br. LPP podjęło decyzję o uruchomieniu kolejnych lokalizacji w tym kraju. We wrześniu marka Reserved zadebiutuje w Mediolanie, otwierając pierwszy salon przy Corso Vittorio Emanuele II, wskazano również.

"Planowane otwarcia w Londynie oraz w Mediolanie są częścią realizowanej przez spółkę ekspansji zagranicznej, która obecnie skupia się na Europie Zachodniej i Południowej" - zakończono.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)