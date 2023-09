Po wynikach za I poł. roku obrotowego 2023/2024 (luty-lipiec 2023), LPP podtrzymało całoroczne plany, zakładające m.in. wzrost przychodów o ok. 20% r/r do ok. 18 mld zł, 51-53% marży brutto na sprzedaży i powyżej 10% marży EBIT, podała spółka. Planowany capex został obniżony do 1,05 mld zł z wcześniej szacowanych 1,1 mld zł.