LPP odnotowało 438,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/ 2024 (maj-lipiec 2023) wobec 362,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 607 mln zł wobec 120,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 944 mln zł wobec 667 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 575,4 mln zł w II kw. r.obr. 2023/2024 wobec 4 340,6 mln zł rok wcześniej.

W I poł. r.obr. 2023/2024 (luty-lipiec 2023) spółka miała 548,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 94,3 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 214,8 mln zł w porównaniu z 7 374,8 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 494 mln zł wobec 1 036 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W I półroczu 2023/24 Grupa LPP osiągnęła 8,2 mld zł przychodów ze sprzedaży, tj. o ok. 11% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost przychodów Grupa uzyskała dzięki rosnącym sprzedażom w prawie każdej marce. Największe przychody w ujęciu nominalnym odnotowała marka Sinsay (3,5 mld zł, 43% całości sprzedaży). Marka ta również osiągnęła największą dynamikę wzrostu przychodów (20,9% r/r). Intensywne otwarcia nowych sklepów stacjonarnych Sinsay, wejścia na nowe rynki oraz sytuacja ekonomiczna sprzyjająca popularności zakupów w segmencie value-for-money, do którego marka należy, to czynniki które przyczyniły się do wzrostu jej przychodów" - czytamy w sprawozdaniu.

"Drugą marką pod względem wzrostu r/r przychodów w ujęciu nominalnym, jak i dynamiki było Mohito. Wpływ na sprzedaż tej marki miały udane kolekcje, a w konsekwencji pozytywne ich przyjęcie przez klientki. Na wzrost przychodów Grupy w I półroczu wpływ miała sprzedaż w tradycyjnych sklepach, która zanotowała dynamikę 19,7% i wynikała z rozwoju sieci sprzedaży przez Grupę. Jednocześnie zauważalna była słabnąca popularność zakupów internetowych, co miało wpływ na uzyskane przez Grupę przychody ze sklepów e-commerce tj. 2 mld zł, ok. 9% mniej r/r. Przychody z tego kanału stanowiły ok. 25% całości sprzedaży Grupy wobec 30% przed rokiem w tym samym okresie" - czytamy dalej.

Mimo słabnących trendów rynkowych w sprzedaży internetowej oraz zmniejszenia przez Grupę wydatków marketingowych o ok. 50%, odnotowany spadek sprzedaży online był dwucyfrowo niski, podkreślono.

Sprzedaż internetowa w II kw. spadła o 11,9% r/r do 1 079 mln zł, zaś w całym I półroczu - o 8,8% r/r do 2 017 mln zł.

"W I półroczu 2023/24 Grupa wypracowała marżę brutto w wysokości 48,7% - niższą r/r o 2,9 pkt proc. głównie ze względu na rosnący udział marki Sinsay w przychodach (która charakteryzuje się najniższą marżą z pośród całego portfolio marek LPP) oraz ze względu na prowadzone akcje promocyjne wspierające sprzedaż nadmiarowego towaru kolekcji z 2022 roku. Dodatkowo na marżę brutto w tym okresie wpływ miał jeszcze nadal mniej korzystny r/r kurs USD/PLN" - napisano także w sprawozdaniu.

Liczba sklepów na 31 lipca br. wynosiła 2 141, w tym marki Sinsay - 840, Reserved - 353, Cropp - 363, House - 361, Mohito - 224.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2023/2024 wyniósł 754,9 mln zł wobec 289,8 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)