Dr Irena Eris zamierza sfinalizować kolejną akwizycję w ciągu najbliższych 24 miesięcy, poinformował dyrektor generalny spółki Ireneusz Sudnik.

"To, co łączy łączy się z krótkoterminową strategią to jest to, jak będziemy chcieli zrealizować wpływy z oferty. Oferta ok. 140 mln zł, główny element wpływów chcielibyśmy wykorzystać na przejęcia. Jesteśmy w trakcie rozmów z wieloma podmiotami w kraju i za granicą. […] Mamy dziś otwartych ponad 20 procesów rozmów - żaden z nich nie jest na poziomie zaawansowania w takim stopniu, by można było mówić oficjalnie. Natomiast jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy doprowadzimy do kolejnego przejęcia" - powiedział Sudnik podczas konferencji prasowej.

Jak wcześniej spółka informowała, z emisji nowych akcji spółka zamierza pozyskać ok. 140 mln zł na:

sfinansowanie zakupu jednego lub większej liczby podmiotów lub aktywów (w tym również marek kosmetycznych), działających w sektorze kosmetycznym w Polsce lub za granicą, w szczególności w Europie (od 70 mln zł do 120 mln zł),

sfinansowanie dalszego organicznego rozwoju na rynkach zagranicznych, na których prowadzona jest już działalność, a także nowych - w szczególności w Ameryce Północnej (od 30 mln zł do 80 mln zł), wymieniono także w informacji.

Oferta publiczna do 11 mln nowych akcji Dr Irena Eris, z której spółka zamierza pozyskać ok. 140 mln zł oraz sprzedaż do ok. 1,5 mln akcji istniejących rozpoczyna się dziś wraz ze startem zapisów od inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (oba procesy potrwają do 27 czerwca, podano w prospekcie. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych (którym przydzielone może zostać do 10% oferowanych akcji) została ustalona na 12,8 zł za sztukę.

W 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Dr Irena Eris wyniosły 340,2 mln zł, czyli o 14,3% więcej niż rok wcześniej. Firma odnotowała w tym czasie także wyższy wynik znormalizowanej EBITDA: 54,9 mln zł (+1,7% r/r) oraz zysk netto: 30,9 mln zł (+16,2% r/r).

Grupa Dr Irena Eris od 40 lat jest firmą rodzinną. 71% akcji w kapitale zakładowym Dr Irena Eris jest własnością Fundacji Rodzinnej Irena Eris. Pozostałe akcje są w rękach Pawła Orfingera (18,6%), Krzysztofa Orfingera (9,6%) oraz Ireneusza Sudnika (1%).

(ISBnews)