Carbon Studio zdecydował o rozpoczęciu prac przygotowawczych mających na celu połączenie ze spółką Iron VR, podała spółka. Iron VR to spółka zależna Carbon Studio, które posiada 39,9% udziału w kapitale zakładowym i 57% w głosach

"Połączenie Iron VR z Carbon Studio pozwoli istotnie uprościć strukturę organizacyjną grupy oraz zmniejszyć koszty jej funkcjonowania, przez co będziemy wydajniejsi finansowo. To z kolei może istotnie wpłynąć na wzrost skali działalności i efektywności Carbon Studio. Część zespołu już teraz zaczęła realizację prac przy projektach Carbon Studio" - powiedział prezes Carbon Studio Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

W ramach planowanego połączenia spółek Carbon Studio wyemituje dla akcjonariuszy Iron VR akcje nowej emisji, które zostaną docelowo objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Spółka chce rozpocząć ten proces niezwłocznie po rejestracji połączenia przez KRS, szacunkowo powinno to nastąpić w I półroczu 2024 roku, podano.

Parytet wymiany akcji Iron VR na akcje Carbon Studio zostanie ustalony z uwzględnieniem bieżących parametrów wycen spółek z branży gamedev i może istotnie odbiegać od wyceny spółki ustalonej w ramach emisji akcji serii E. Ponadto w związku z rozpoczęciem prac związanych z połączeniem brandów zarząd Iron VR w najbliższym czasie powinien wycofać wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, podano również.

Jak wyjaśnia spółka, powodem połączenia są inne od zakładanych efekty działalności operacyjnej Iron VR. Pierwotne założenia biznesowe zakładały podział działalności produkcyjnej w ramach grupy kapitałowej Carbon Studio w ten sposób, że Carbon Studio miała realizować projekty wysokobudżetowe, natomiast Iron VR projekty niskobudżetowe. Weryfikacja rynkowa przedstawionych założeń wykazała, że efektywniejszym z punktu widzenia działalności grupy kapitałowej jest realizowanie wszystkich prac w ramach jednego, bardziej rozpoznawalnego podmiotu o wieloletniej historii produkcyjnej, co ma bardzo istotne znaczenie dla nawiązywania współpracy z właścicielami kluczowych platform VR.

"W związku z powyższym utrzymywanie Iron VR jako oddzielnej spółki nie dawałoby perspektywy na istotny wzrost jej wartości w krótkim terminie" - czytamy w komunikacie.

"Jeden silny brand powinien ucieszyć akcjonariuszy Carbon Studio, tym bardziej biorąc pod uwagę, że docelowo chcemy, aby Carbon Studio było notowane na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Obserwując rynek widzimy, że droga do upublicznienia na NewConnect małych studiów z branży gamedev, takich jak Iron VR, jest bardzo długa, więc obecni udziałowcy spółki musieliby czekać kolejne miesiące na debiut Iron-a. Dzięki połączeniu spółek, w niedalekiej perspektywie staną się oni współwłaścicielami dużo większego i bardziej rozpoznawalnego brandu. Mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy jeszcze lepsze wyniki i będziemy mogli cieszyć się kolejnymi sukcesami, a inwestorzy Iron VR będą partycypowali we wzroście wartości Carbon Studio" - powiedziała członek zarządu Carbon Studio Karolina Koszuta.

Wszystkie projekty prowadzone przez Iron VR, m.in. gra "Hunt Together", będą realizowane w ramach działalności Carbon Studio, które zostanie także posiadaczem wszystkich praw własności intelektualnej posiadanych przez Iron VR. Połączenie spółek pozwoli lepiej wykorzystać potencjał zespołu Iron VR, istotnie uprościć strukturę organizacyjną grupy kapitałowej, zmniejszyć koszty funkcjonowania, co może istotnie wpłynąć na wzrost skali działalności i efektywności. W przypadku, gdy parametry wyceny rynkowej Carbon Studio pozwolą na wznowienie prac nad prospektem, uprości to także przyszłą procedurę prospektową, zastrzegła spółka.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii VR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Carbon Studio stworzy grę przeznaczoną na wszystkie główne platformy VR, osadzoną w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar". Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

