Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 1,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 60,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 214,6 mln zł wobec 192,84 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 31,45 mln zł wobec 30,05 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 22,27 mld zł na koniec II kw. 2023 r. wobec 22,01 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I poł. 2023 r. bank miał 55,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 83,88 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wypracowany w pierwszej połowie tego roku zysk netto Grupy BOŚ wyniósł 55,8 mln zł wobec 83,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku. Znaczący wpływ na osiągnięty wynik miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w CHF, które w pierwszych sześciu miesiącach tego roku obciążyły rezultaty banku kwotą 161,8 mln zł (wobec niespełna 5 mln zł przed rokiem)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I półroczu 2023 roku Grupa BOŚ zwiększyła wynik odsetkowy o 23,5% r/r do 410,9 mln zł. Był to najwyższy wyniki odsetkowy pierwszego półrocza w historii banku, podkreślono.

"Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji w pierwszym półroczu tego roku wyniósł natomiast 64,0 mln zł, co oznacza spadek o 6,7% r/r. Spowodowany był on głównie niższymi przychodami z tytułu usług maklerskich, na co złożyły się: mniejsza aktywność inwestorów na GPW (w szczególności na rynku akcji oraz na rynku NewConnect), a także dekoniunktura na rynku pierwotnym (tj. brak znaczących transakcji IPO). Pod względem udziału w transakcjach sesyjnych, w pierwszym półroczu 2023 roku Dom Maklerski BOŚ osiągnął pozycję lidera na rynku NewConnect oraz wicelidera na rynku kontraktów terminowych. Był to także okres dalszego przyrostu rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez DM BOŚ - liczba otwartych rachunków inwestycyjnych w minionym półroczu wzrosła o 8,4 tys. do 162,2 tys. na koniec czerwca br." - czytamy dalej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) liczony jako relacja annualizownego zysku netto do średniego stanu kapitału wyniósł 5,5% wobec 6,7% w roku 2022; wskaźnik ROA wyniósł odpowiednio: 0,5% wobec 0,6%.

"Marża odsetkowa na aktywach ogółem, liczona jako relacja annualizowanego wyniku odsetkowego do średniego stanu aktywów, wyniosła 3,8% wobec 3,6% za okres całego 2022 roku. Poprawa została osiągnięta w wyniku wzrostu stóp procentowych i w konsekwencji wzrostu marży odsetkowej spowodowanej głównie poprawą rentowności nadwyżki aktywów odsetkowych nad pasywami oraz marży depozytowej na rachunkach bieżących" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 48% wobec 52,9% na koniec 2022 roku, głównie na skutek wyższego tempa wzrostu przychodów niż kosztów, podano także.

"Poziom adekwatności kapitałowej Grupy utrzymywał się powyżej wartości zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na dzień 30 czerwca 2023 roku bank i grupa spełniały obowiązujące normy kapitałowe. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 15,48% a łączny współczynnik kapitałowy 16,1%" - czytamy dalej.

W I półroczu 2022 roku udział kredytów proekologicznych (wg wartości nominalnej) zwiększył się do 41,9% salda kredytów ogółem w banku (na 31 grudnia 2022 roku udział ten wynosił 40,8%).

"Sprzedaż kredytów ogółem w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku wyniosła 1 914,3 mln zł tj. była wyższa o 1,7% niż w analogicznym okresie ub.r. Ponad 45% kredytów i pożyczek udzielonych w I półroczu 2023 roku stanowiły kredyty proekologiczne. Sprzedaż kredytów proekologicznych w I półroczu 2023 roku wyniosła 865,8 mln zł. W zdecydowanej większości (kwotowo) nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych (98%). Największy udział miały środki wypłacone na zadania z sektora budownictwa (30% wolumenu ogółem kredytów proekologicznych)" - napisano także w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 43,19 mln zł wobec 84,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22 mld zł na koniec 2022 r.

