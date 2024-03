Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 78,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 128,24 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

"W 2023 roku bank koncentrował swoje działania na utrzymaniu rentowności w zakresie marży odsetkowej i prowizyjnej, zwiększeniu sprzedaży kredytów i obligacji w celu utrzymania poziomu salda oraz poprawy jakości portfela kredytowego przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Bank również prowadził skuteczne działania w zakresie obniżenia koncentracji w obszarze kredytów i depozytów a także poprawy jakości portfela kredytowego. W 2023 roku Grupa BOŚ S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 78,4 mln zł, wobec 128,2 mln zł w 2022 roku. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła poprawę wyników przede wszystkim w obszarze wyniku odsetkowego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 810,98 mln zł wobec 758,34 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 131,53 mln zł wobec 127,57 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z tytułu odsetek były wyższe o 392,8 mln zł w relacji do 2022 roku. Najwyższy wzrost odnotowano w odsetkach od inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych, przychodach odsetkowych od klientów instytucjonalnych oraz od klientów detalicznych. Głównym czynnikiem wyższych przychodów były wyższe stawki WIBOR niż w 2022 roku, w rezultacie cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP w drugim i trzecim kwartale 2022 roku, w tym stopy referencyjnej NBP do poziomu 6,75%. Obniżenie stóp procentowych przez RPP we wrześniu 2023 roku o 75 pkt. baz. oraz w październiku 2023 roku o kolejne 25 pkt. baz. do poziomu 5,75% dla stopy referencyjnej NBP będzie miało istotny wpływ dopiero na wynik w 2024 roku" - czytamy dalej.

Wynik ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł -284,4 mln zł wobec -144,3 mln zł w 2022 roku.

"Wynik jest konsekwencją zmiany parametrów modelu szacowania poziomu rezerwy, podyktowanej znacznym wzrostem nowych spraw w następstwie niekorzystnych dla banków wyroków TSUE. Bank w dalszym ciągu będzie monitorował kształtujące się tendencje w orzecznictwie, liczbę wpływających nowych spraw oraz badał ich wpływ na parametry modelu. Ponadto w III kwartale 2023 roku dynamika wzrostu wielkości odpisów podsycana była wprowadzeniem od września 2023 roku bardziej korzystnych zasad dla klientów banku przy zawieraniu ugód w zakresie walutowych kredytów mieszkaniowych. Powyższe przełożyło się na szacunek rezerwy na koszty ugód zgodnie ze stosowanym w banku modelem wyceny rezerw" - napisano dalej w sprawozdaniu.

W 2023 roku wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł -50,5 mln zł wobec -106 mln zł w poprzednim roku.

"Poprawa wyniku odpisów miała miejsce głównie w portfelu korporacyjnym na skutek rozwiązania odpisów w związku ze spłatami kredytów, a także podpisaniem aneksów oraz umów restrukturyzacyjnych. Zmiana struktury portfela kredytowego i podejmowane przez bank działania w zakresie windykacji i restrukturyzacji pozwoliły na systematyczną poprawę wskaźnika NPL" - czytamy także.

Ogólne koszty administracyjne grupy wyniosły 518,2 mln zł i zwiększyły się o 22,1 mln zł, tj. o 4,5%, wobec poprzedniego roku. Grupa w poprzednim roku poniosła koszty składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 38,4 mln zł, podczas gdy w 2023 roku nie było kosztów w z tego tytułu. Niższe koszty Grupa poniosła także w zakresie składek i wpłat na rzecz BFG. Koszty te zmniejszyły się o 6,9 mln zł względem 2022 roku. Natomiast wzrost kosztów o 35,9 mln zł miał miejsce w pozycji koszty świadczeń pracowniczych. Kolejnym istotnym czynnikiem wzrostu ogólnych kosztów administracyjnych były koszty rzeczowe, które wzrosły o 15,2 mln zł, wymieniono też w materiale.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ub.r. 3,8% wobec 6,7% rok wcześniej, zaś wskaźnik ROA - odpowiednio: 0,4% wobec 0,6%.

"Marża odsetkowa na aktywach ogółem, liczona jako relacja wyniku z tytułu odsetek do średniego stanu aktywów, wyniosła 3,7% wobec 3,6% za 2022 rok. Poprawa spowodowana była głównie efektem wzrostu średniego oprocentowania kredytów na skutek podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz zwiększenia rentowności aktywów odsetkowych i marż depozytowych na rachunkach bieżących, pomimo niższych wpływów odsetkowych od klientów detalicznych, którzy korzystali z wakacji kredytowych" - czytamy w sprawozdaniu.

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) Grupy wyniósł 51,3% w 2023 roku wobec 52,7% w 2022 roku. Jak wskazuje BOŚ, wskaźnik poprawił się głównie wskutek wyższego tempa wzrostu przychodów niż kosztów. Wskaźnik C/I liczony dla banku wyniósł 49,1% w 2023 roku.

"Poziom adekwatności kapitałowej Grupy utrzymywał się powyżej wartości zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Bank i Grupa spełniały obowiązujące normy kapitałowe. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 dla Grupy BOŚ S.A. wyniósł 15,17%, a łączny współczynnik kapitałowy 16,27%" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 22,03 mld zł na koniec 2023 r. wobec 22,01 mld zł na koniec 2022 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 61,7 mln zł wobec 127,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22 mld zł na koniec 2023 r.

