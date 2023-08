Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,07 proc. i wyniósł 35.307,63 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,58 proc. i wyniósł 4.489,72 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.788,33 pkt.

Według danych Fedwatch większość inwestorów oczekuje, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w przyszłym miesiącu i utrzyma je na tym poziomie przez pozostałą część roku.

Goldman Sachs spodziewa się, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe w drugim kwartale 2024 r., ale ostrzegł, że stopy procentowe mogą się utrzymać na obecnym poziomie, jeśli dynamika inflacji nie obniży się wystarczająco szybko.

„Jednym z otwartych pytań jest to, czy firmy będą starały się zachować swoje marże zysku, przerzucając zwiększone ceny hurtowe na klientów, a jeśli to zrobią, czy klienci będą sprzeciwiać się podwyżkom. Potencjalnie wyższe ceny wpłynęłyby również na przyszłe odczyty CPI, co z kolei mogłoby zapewnić argumenty dla jastrzębich członków FOMC, którzy będą przekonywać do dalszych podwyżek stóp procentowych. Tymczasem wyniki finansowe przedsiębiorstw wykazują napięcie wynikające ze spowalniającej gospodarki i wyższych kosztów finansowania” - powiedział Jose Torres, starszy ekonomista w Interactive Brokers.

Tesla spadła ponad 1 proc. po tym, jak producent samochodów elektrycznych podał, że obniżył w Chinach ceny niektórych wersji Modelu Y.

Akcje Nikoli zniżkowały ponad 6 proc. po tym, jak firma poinformowała w piątek, że wzywa do serwisu wszystkie dostarczone do tej pory ciężarówki elektryczne zasilane bateryjnie i zawiesza sprzedaż po dochodzeniu w sprawie niedawnych pożarów pojazdów.

Akcje producenta stali U.S. Steel wzrosły 40 proc. po tym, jak odrzucił on w niedzielę propozycję przejęcia za 7,3 mld dolarów od rywala Cleveland-Cliffs i podał, że dokonuje przeglądu strategicznych alternatyw.

Najdroższe od kwietnia 2022 roku są obecnie akcje Comcast i News Corp. Wal-Mart jest najdroższy od czasu wejścia na giełdę w 1972 roku, a Eli Lilly od giełdowego debiutu w 1952 roku.

Akcje Constellation Energy, Emcor Group i Clean Harbors są na najwyższym poziomie w historii.

Na kilkuletnich minimach znalazły się natomiast m.in. Moderna, Illumina, Conagra Brands, SolarEdge Technologies i Enphase Energy.

W tym tygodniu rynek skupi się na kwartalnych wynikach głównych amerykańskich detalistów, w tym firm Walmart, Home Depot i Target. We wtorek rynek pozna dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych w lipcu.

Prognozuje się, że dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA w lipcu wykażą wzrost o 0,4 proc. mdm. Raport zostanie opublikowany we wtorek.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 82,44 USD za baryłkę, po spadku o 0,9 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 0,7 proc. do 86,18 USD/b.