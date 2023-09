cyber_Folks odnotowało 10,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 25,2 mln zł wobec 15,11 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA operacyjna sięgnęła 33,15 mln zł wobec 21,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 116,77 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 87,13 mln zł rok wcześniej.

"Za nami kolejny rekordowy kwartał na płaszczyznach przychodów, zysku netto i EBITDA. Rośniemy szybko, a dynamiki naszego wzrostu regularnie przekraczają 30% r/r. Niezmiennie naszą główną misją biznesową jest ułatwianie Internetu i automatyzacja biznesu naszych klientów. Realizujemy ten cel już dla ponad 350 tys. klientów, ale nasze ambicje sięgają znacznie wyżej. Wraz z wdrożeniem nowych usług i rozwiązań takich jak _Stores, czy Billz, chcemy pomagać naszym klientom w każdym aspekcie obecności w Internecie. Dla wielu z nich jesteśmy pierwszym wyborem właśnie ze względu na kompleksowe kompetencje i zrozumienie współczesnego sektora e-commerce" - powiedział prezes cyber_Folks Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Reklama

Grupa rozwija się w dwóch kluczowych segmentach – cyber_Folks i Vercom. Pierwszy z nich odpowiada za hosting i domeny, narzędzia e-commerce oraz wsparcie w prowadzeniu biznesu online. W I półr. skorygowana EBITDA segmentu wzrosła o 22% r/r do 29,1 mln zł. Drugi rosnący segment - Vercom - to usługi CPaaS, w tym m.in. narzędzia do komunikacji mailowej czy SMS-owej. W I półr. skorygowana EBITDA z tego tytułu wyniosła 38,4 mln zł, co stanowi wzrost o 75% r/r, podano.

"Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad połączeniem naszych dwóch silnych brandów - R22 i cyber_Folks - w jeden. Cały proces zakończyliśmy z sukcesem pod koniec lipca tego roku. To dla nas bardzo ważna zmiana, dzięki której czerpiemy synergie dla klientów i inwestorów, docierając do coraz szerszej grupy odbiorców naszych usług. Akcjonariuszy ucieszy z pewnością fakt, że pracujemy nad programem lojalnościowym. Tym samym już niedługo dołączymy do nielicznego grona pionierów, którzy relacje z inwestorami łączą z relacjami klienckimi. Szczegóły programu przedstawimy jesienią" - wskazał też Dwernicki.

Od stycznia do czerwca grupa cyber_Folks wypracowała ponad 40% przychodów z zagranicy. Grupa podkreśla, że ma wysoką zdolność do długoterminowego generowania wysokiej nadwyżki gotówki. Konwersja EBITDA na przypływy pieniężne z działalności operacyjnej regularnie wynosi około 90%.

"Rozwijamy nasz biznes globalnie, przez co ponad 40% przychodów Grupy pochodzi z rynków zagranicznych. Wysoka zdolność generowania gotówki oraz ostatnie umocnienie złotego, które odwróciło niekorzystne zmiany wyceny zadłużenia z ubiegłego roku, pozwoliło nam istotnie ograniczyć zadłużenie. Nasza sytuacja finansowa jest bardzo bezpieczna, wskaźnik dług netto / EBITDA wyniósł 2,05 - co oznacza, że już w połowie roku prawie zrealizowaliśmy roczny cel, którym jest redukcja długu netto / EBITDA poniżej 2,0" - powiedział wiceprezes cyber_Folks Robert Stasik.

cyber_Folks działa globalnie oferując rozwiązania dla ponad 350 tys. małych, średnich i dużych klientów biznesowych zlokalizowanych w ponad 100 krajach. Grupa generuje ponad 120 mln zł przepływów operacyjnych, które inwestuje w dalszy wzrost. Regularnie wypłaca dywidendę, podano.

"Wygenerowaną gotówkę konsekwentnie chcemy przeznaczać na inwestycje i regularne dywidendy. 4 września do akcjonariuszy trafiło z tego tytułu ponad 13 mln zł, co daje 0,93 zł na akcję. Co roku zwiększamy tę kwotę" - powiedział też Stasik.

W I poł. 2023 r. spółka miała 19,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 227,3 mln zł w porównaniu z 171,05 mln zł rok wcześniej. Operacyjna EBITDA sięgnęła 64,64 mln zł wobec 42,11 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 24,84 mln zł wobec 3,71 mln zł straty rok wcześniej.

R22 od 31 lipca br. funkcjonuje pod nazwą cyber_Folks, co jest efektem połączenia ze spółką zależną, które zostało zarejestrowane w KRS. Celem utworzenia jednego silnego brandu jest m.in. kompleksowa odpowiedź na potrzeby inwestorów i klientów oraz uproszczenie struktury grupy, wskazano także.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

(ISBnews)