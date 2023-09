Answear odnotowało 11,43 mln zł zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 12,29 mln zł wobec 13,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 285,27 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 197,52 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 14,86 mln zł zysku netto wobec 3,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 556,41 mln zł w porównaniu z 375,71 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 31,33 mln zł wobec 20,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Za nami bardzo udana I połowa 2023 r., do dobrych wyników w I kw. dołożyliśmy również udany II kw. Cieszy nas fakt, że zarówno na poziomie przychodów i rentowności odnotowaliśmy mocne wzrosty. Potwierdza to fakt, że Answear to silna marka, która pomimo wymagającego otoczenia rynkowego wciąż odnotowuje wzrosty" - powiedział prezes Answear.com Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że w I półr. br. Answear.com konsekwentnie realizował strategię poprawiania oferty oraz zwiększania udziału marek premium w sprzedaży. Wyniki osiągnięte przez spółkę odzwierciedlają również efekty realizowanej ekspansji geograficznej, nowe rynki odpowiadają za blisko 10% sprzedaży w okresie 6 miesięcy 2023 roku. Spółka odbudowała swoją pozycję na rynku ukraińskim, na którym w I półroczu br. osiągnęła sprzedaż 156 mln zł.

"Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych marż w I półroczu br. Marża na sprzedaży wyniosła 41,9%, co oznacza poprawę w stosunku do zeszłego roku o 0,7 pkt proc., pomimo zmniejszenia udziału sprzedaży na zasadzie komisu oraz dewaluacji hrywny" - dodał wiceprezes zarządu ds. finansowych Answear.com Jacek Dziaduś.

Spółka wskazała też, że trwający przez pierwsze miesiące roku proces nabycia ZCP Fashion Trends Group, w skład którego wchodziły marki PRM oraz Sneakerstudio, przerodził się w II kw. w pierwsze intensywne działania integracyjne i operacyjne, które zakończyły się sukcesem. Obejmowały one relokację zapasów, uruchomienie nowych domen, rozpoczęcie działalności cross-sellingowych, a także pozyskanie nowych marek. Dzięki akwizycji Answear.com wejdzie w nowy atrakcyjny segment luxury sneakers&streetwear, a także dotrze do nowej grupy klientów, w szczególności pokolenia Z.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

