MOL podwyższył prognozę oczyszczonej EBITDA CCS na cały rok 2023 do ok. 2,8 mld USD z wcześniejszych 2,5 mld USD, podała spółka. EBITDA CCS w okresie I-III kw. 2023 r. wyniosła 2,1 mld USD, co pozwoliło MOL podnieść prognozę, podano.