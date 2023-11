Atende odnotowało 2,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,38 mln zł wobec 4,39 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,92 mln zł wobec 1,92 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,9 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 40,33 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 7,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,01 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 224,72 mln zł w porównaniu z 143,1 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 20,85 mln zł wobec 3,81 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W III kwartale 2023 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 78,9 mln zł, czyli wyższe o 96% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 17,8 mln zł, co oznacza wzrost o 97% r/r. Dzięki temu, przy umiarkowanym wzroście kosztów ogólnego zarządu, który wyniósł 3%, Grupa Atende zanotowała w III kwartale br. bardzo dobre wyniki. Na poziomie wyniku na działalności operacyjnej Grupa wypracowała 4,4 mln zł zysku wobec straty w wysokości (4,4) mln zł rok wcześniej. Znacznie poprawiły się również wyniki EBITDA i netto. W III kwartale 2023 r. Grupa Atende osiągnęła 6,9 mln zł zysku EBITDA, wobec (1,9) mln zł straty rok wcześniej, oraz 2,1 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zanotowano stratę w wysokości (4,1) mln zł" - czytamy w sprawozdaniu.

Reklama

"Wysokie wzrosty zanotowano również w okresie 3 kwartałów 2023 r. Z wyższych niż rok wcześniej skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (224,7 mln zł, wzrost o 57%) wypracowano większy zysk brutto na sprzedaży (52,2 mln zł, wzrost o 52%), co w połączeniu ze stosunkowo niewielkim wzrostem kosztów ogólnego zarządu wpłynęło na osięgnięcie bardzo dobrych wyników. Grupa wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 12,8 mln zł wobec straty (3,5) mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 20,8 mln zł (wzrost o 447% r/r). Z kolei na poziomie wyniku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego zanotowano 7,5 mln zł zysku wobec (4,0) mln zł straty w 3 kwartałach 2022 r" - czytamy również.

W III kwartale 2023 r. w segmencie integracji systemów teleinformatycznych Atende osiągnięto przychody ze sprzedaży na znacznie wyższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 34,4 mln zł, czyli o 101%). Również marża ze sprzedaży wzrosła wobec poziomu osiągniętego rok wcześniej (o 10,8 mln zł, czyli o 95%). Dzięki znaczącemu wzrostowi marży ze sprzedaży, przy nieznacznie wyższych niż rok wcześniej kosztach ogólnego zarządu, zysk EBITDA segmentu w III kwartale br. był znacznie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 6,0 mln zł wobec straty w wysokości (2,1) mln zł. Narastająco, w okresie trzech kwartałów br., również zanotowano znacznie lepsze niż rok wcześniej wyniki. Przychody i marża ze sprzedaży wzrosły o ponad 50%, zaś zysk EBITDA o 1 772% do kwoty 17,7 mln zł, napisała spółka.

Z kolei w segmencie integracji systemów teleinformatycznych spółek zależnych, w III kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 57% r/r, z których spółki wypracowały marżę ze sprzedaży na poziomie wyższym o 40% w stosunku do III kwartału 2022 r. Narastająco, w okresie 3 kwartałów br., przychody ze sprzedaży wzrosły o 110%, a marża ze sprzedaży o 50% r/r. Za znacznie niższą niż rok wcześniej procentową marżę ze sprzedaży odpowiada sprzedaż w I kwartale br. sprzętu IT w projekcie wdrożenia centralnych systemów CRM i Billing w PGE Systemy S.A. przez spółkę A2 Customer Care. Na zysk EBITDA, który wzrósł o 50% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, największy, pozytywny wpływ miały spółki OmniChip i Phoenix Systems, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 9,37 mln zł wobec 3,78 mln zł straty rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)