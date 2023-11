MCI Capital ASI odnotowało 81,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 60,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 89,06 mln zł wobec 65,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik na certyfikatach inwestycyjnych sięgnął 88,5 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 68,86 mln zł rok wcześniej.

Przychody z tytułu zarządzania wyniosły odpowiednio: 6,42 mln zł wobec 5,99 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 188,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 59,36 mln zł zysku rok wcześniej; wynik na certyfikatach inwestycyjnych to odpowiednio: 230,95 mln zł w porównaniu z 72,36 mln zł rok wcześniej.

Przychody z tytułu zarządzania w I-III kw. br. wyniosły odpowiednio: 15,2 mln zł wobec 12,72 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu 3 kwartałów roku 2023 Grupa MCI zrealizowała 188,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ponad 13% stopy zwrotu w ujęciu rocznym). Wyniki są wypracowywane przede wszystkim przez Subfundusz MCI.EV, który wypracował w analizowanym okresie prawie 250 mln zł zysku, ponieważ udział Subfunduszu MCI.TV w strukturze aktywów Grupy jest malejący i wynosi dzisiaj niecałe 7%" - napisała wiceprezes MCI Capital Ewa Ogryczak w komentarzu przesłanym ISBnews.

"Oceniamy wyniki Grupy dobrze, w ciągu ostatnich kwartałów roku 2023 spółki portfelowe subfunduszu MCI.EV radziły sobie bardzo dobrze, pokazując dwucyfrową dynamikę wzrostu oraz realizując z sukcesem duże projekty fundraisingowe (jak finansowanie EBRD w PHH), a także będąc aktywnymi w procesach M&A (udana fuzja aktywów Grupy Netrisk z aktywami Grupy Bauer Media), co zostało częściowo odzwierciedlone w wynikach Grupy, ale, mamy też nadzieję, będzie wpływało na poprawę wyników spółek portfelowych w najbliższych kwartałach" - dodała.

Grupa dysponuje obecnie około 750 mln zł płynności własnej, wzmocnionej poprzez linie commitmentowe, które pozostają do wykorzystania. Uwzględniając pipeline exitowy możliwy do zrealizowania w ciągu najbliższych 24 miesięcy oraz nowe linie możliwe do pozyskania, średnioterminowa płynność spółki (dry powder, który może być przeznaczony na nowe inwestycje) istotnie przekracza poziom 1 000 mln zł, poinformowała także wiceprezes.

"Nasza podstawowa strategia w obszarze digital buyout oraz oczekiwana wielkość nowych inwestycji (wspominane 25-100 mln euro) się nie zmieniła. W ostatnim czasie Grupa rozszerzyła swoje zainteresowania inwestycyjne o obszar climatech, który uważamy za bardzo perspektywiczny, w związku z czym szukamy również interesujących targetów w tym sektorze. Dzisiaj w pipeline Grupy jest 10 aktywnych projektów - liczymy na finalizację 2-4 w okresie najbliższych dwóch kwartałów. W latach 2023-2025 planujemy zainwestować 1,5-2 mld zł w 10 nowych inwestycji" zapowiedziała Ogryczak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 188,7 mln zł wobec 59,37 mln zł zysku rok wcześniej.

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej. Fundusz inwestuje 25-100 mln euro w cyfrowych czempionów: spółki technologiczne, spółki przechodzące transformację cyfrową oraz infrastrukturę IT. Fundusz był zaangażowany m.in. w Mall.cz (e-commerce, Czechy), WP.pl (media cyfrowe, Polska), Invia (e-travel, CEE), Dotpay/eCard (fintech, Polska), iZettle (fintech, global) oraz ATM SA (centra danych, Europa).

