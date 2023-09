MCI Capital w przyszłych latach będzie rekomendować wypłatę dywidendy bądź skup akcji z premią do ceny rynkowej w wysokości zgodnej z uchwaloną polityką dywidendową (czyli nie mniej niż 2% kapitałów własnych MCI), poinformowała wiceprezes Ewa Ogryczak.

"Kontynuując przyjętą politykę, Grupa zamierza dzielić się z akcjonariuszami swoimi wynikami. Do chwili obecnej wypłaciła swoim akcjonariuszom 323 mln zł w różnej formie. Za rok 2020 i 2021 wypłacaliśmy regularną dywidendę (łącznie w wysokości 65 mln zł), w roku 2023 zarząd zarekomendował akcjonariuszom MCI udział w skupie akcji z premią do rynku. Skup cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów zewnętrznych (podaż akcji przekroczyła wstępną pulę przeznaczoną do skupu prawie 3 razy). Skup został zrealizowany w całości, w związku z czym akcjonariuszom MCI za rok 2022 zostało wypłacone ponad 55 mln zł w ramach skupu. W przyszłych latach będziemy rekomendować ZWZ wypłatę dywidendy bądź skup akcji z premią do ceny rynkowej w wysokości zgodnej z uchwaloną polityką dywidendową (czyli nie mniej niż 2% kapitałów własnych MCI)" - powiedziała Ogryczak w komentarzu przesłanym ISBnews.

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej. Fundusz inwestuje 25-100 mln euro w cyfrowych czempionów: spółki technologiczne, spółki przechodzące transformację cyfrową oraz infrastrukturę IT. Fundusz był zaangażowany m.in. w Mall.cz (e-commerce, Czechy), WP.pl (media cyfrowe, Polska), Invia (e-travel, CEE), Dotpay/eCard (fintech, Polska), iZettle (fintech, global) oraz ATM SA (centra danych, Europa).

(ISBnews)