Bank BNP Paribas BP odnotował 1 012,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 441,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 225,43 mln zł wobec 3 493,01 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 210,96 mln zł wobec 1 136,92 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ub.r. 8,2% wobec 3,9% rok wcześniej.Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) wyniósł 0,7% wobec 0,3% rok wcześniej.

Udział kredytów i pożyczek z utratą wartości (faza 3) wyniósł 3% wobec 3,3% w 2022 roku. Koszty ryzyka wyniosły 0,04% podczas gdy w 2022 roku wynosiły 0,3%

Marża odsetkowa wzrosła do 3,43% w 2023 roku z 2,46% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 161,03 mld zł na koniec 2023 r. wobec 150,11 mld zł na koniec 2023 r.

"Wynik z działalności bankowej wyniósł 7,3 mld zł, a zysk netto 1,0 mld zł, pomimo znaczącego obciążenia rezerwami na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi (niemal 2 mld zł w 2023 r.). Pozostajemy zaufanym partnerem dla Klientów detalicznych i firmowych, skupiamy się na dalszym rozwoju biznesu i realizacji naszej strategii GObeyond. Wskazane w tym dokumencie priorytety okazały się właściwe, wyróżniając nas na tle rynku" - napisał prezes banku Przemysław Gdański w liście do akcjonariuszy.

"Chociaż w 2023 r. popyt na kredyty pozostawał niski, stale zwiększaliśmy wolumen zrównoważonego finansowania, osiągając na koniec grudnia poziom 9,6 mld zł. Dekarbonizacja portfela i wspieranie klientów w transformacji to nie tylko ważny wkład w pozytywne zmiany gospodarcze, ale też as w talii naszych produktów i usług. Rynek to dostrzega i docenia. W 2023 r. pełniliśmy rolę globalnego współkoordynatora oraz jednego z koordynatorów ESG w ramach konsorcjum, które zawarło umowę kredytowania powiązanego ze zrównoważonym rozwojem (w formule Sustainability-Linked Loan) z Grupą Polsat Plus na łączną kwotę ok. 10,6 mld zł. To największa do tej pory transakcja w formule SLL zamknięta na polskim rynku" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 1 007,83 mln zł wobec 370,89 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 161,03 mld zł na koniec 2023 r.

