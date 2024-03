Nadzwyczajne walne zgromadzenie Pure Biologics zdecydowało o emisji do 1,5 mln nowych akcji serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał. Akcje zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej.

"W związku z odwołaniem oferty publicznej akcji spółki serii I z zachowaniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy, prowadzonej na podstawie prospektu spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2023 r., ze względu na niewystarczające zainteresowanie przedmiotową ofertą przez akcjonariuszy i inwestorów zewnętrznych, zarząd spółki poszukuje alternatywnych źródeł finansowania działalności spółki. Jednym z potencjalnie dostępnych dla spółki alternatywnych źródeł finansowania jej działalności jest pozyskanie co najmniej jednego zewnętrznego inwestora wyrażającego gotowość do objęcia akcji spółki nowej emisji. Na dzień sporządzenia niniejszej opinii zarząd spółki prowadzi z potencjalnymi inwestorami rozmowy w przedmiocie ustalenia podstawowych warunków dokapitalizowania przez nich spółki w drodze objęcia nowych akcji. Dla zapewnienia spółce możliwości pozyskania przedmiotowego finansowania niezbędne jest przeprowadzenie emisji nowych akcji skierowanej do takich inwestorów, a zatem z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" - czytamy w uzasadnieniu.

"Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji leży zatem w interesie spółki i jej akcjonariuszy, jako że ma na celu optymalizację procesu pozyskania przez spółkę finansowania udziałowego dla prowadzonej przez spółkę działalności poprzez zapewnienie spółce potrzebnej w obecnych warunkach elastyczności oraz możliwości skierowania oferty nowych akcji wyłącznie do wybranych przez zarząd spółki inwestorów. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie w krótkiej perspektywie środków pieniężnych od wybranych przez spółkę inwestorów zewnętrznych, którzy będą zainteresowani objęciem znaczącej liczby nowych akcji" - dodano.

Reklama

W lutym akcjonariusze Pure Biologics nie poddali pod głosowanie w toku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji serii I, udzielili za to zgody na zawarcie przez spółkę z prezesem Filipem Jeleniem umowy pożyczki do 10 mln zł. Spółka jednocześnie zwołała walne zgromadzenie na 18 marca, którego porządek przewidywał podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 1,5 mln nowych akcji serii I.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych - przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

Reklama

(ISBnews)