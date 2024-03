Forever Entertainment odnotowało 5,89 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 9,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,24 mln zł wobec 11,71 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 7,53 mln zł i był niższy o 38,75% r/r.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,73 mln zł w 2023 r. wobec 45,1 mln zł rok wcześniej.

"Ubiegły rok był trudny dla polskiej branży gamedev w porównaniu do lat poprzednich. Zmagaliśmy się z negatywnymi trendami, takimi jak globalny spadek sprzedaży gier, premiery tytułów słabsze od założeń, umocnienie złotego względem głównej pary walut EUR i USD, a także ze wzrostem kosztów działalności wywołanym inflacją. Uwzględniając powyższe w wynikach za 2023 rok zanotowaliśmy 18,5% spadek przychodów do 36,7 mln zł oraz 39,2% spadek zysku netto do kwoty 5,9 mln zł (w porównaniu do wyników za 2022 rok obrotowy). Należy dodać, że w 2023 roku dokonaliśmy odpisu w kwocie 1,5 mln zł ze względu na rozwiązania umowy na produkcję i wydanie tytułu 'Fear Effect Reinvented'. Bez tego odpisu zysk netto za 2023 rok wyniósłby 7,1 mln zł, czyli byłby niższy o 27% w porównaniu do zysku za rok poprzedni" - napisał prezes Zbigniew Dębicki w liście załączonym do raportu rocznego.

"W odróżnieniu od wielu firm z branży gamedev, w 2023 roku zwiększyliśmy nakłady na realizację produkcji oraz utrzymaliśmy finansowanie produkcji przez studia developerskie, w których mamy udziały. W samym Forever Entertainment zwiększyliśmy zatrudnienie o blisko 14% w porównaniu do 2022 roku. Rok 2023 mogę określić jako czas wzmożonej pracy w Forever Entertainment, a jej rezultaty będą widoczne w 2024 roku" - dodał.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

