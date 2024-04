Best odnotował 50,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 142,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 134,82 mln zł wobec 224,22 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA gotówkowa wyniósł 220,24 mln zł wobec 200,34 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 353,83 mln zł w 2023 r. wobec 453,6 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnęliśmy rekordowe 220 mln zł gotówkowej EBITDA (wzrost o 10% wobec roku 2022) oraz paruprocentowy wzrost spłat z wierzytelności należących do Grupy, które sięgnęły 385 mln zł. Rok 2023 był dla Grupy Best rekordowy również pod względem skali zakupów. Na zakup portfeli wierzytelności przeznaczyliśmy 311 mln zł, nabywając wierzytelności o wartości nominalnej 2,1 mld zł. Wartość naszego portfela wierzytelności wzrosła do 1,34 mld, czyli o ponad 20 proc. Wartość szacowanych z niego przyszłych spłat wzrosła w tym okresie do ponad 3 mld zł, czyli o 24%" - napisał prezes Krzysztof Borusowski w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 50,39 mln zł wobec 142,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.

