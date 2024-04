Monnari Trade odnotowało ok. 72,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2024 r. (wzrost o 8,8% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Na koniec I kwartału 2024 r. grupa kapitałowa prowadziła sprzedaż w 213 salonach sprzedaży (vs. 233 salonów na 31 marca 2023 r.) dla obu marek (Monnari 179 salonów, franczyza Monnari 20 salonów, Femestage 14 salonów) oraz w sklepie internetowym, o całkowitej powierzchni ok. 46,5 tys. m2 (48,5 tys. m2 w 2023 r.), co oznacza spadek r/r powierzchni sieci o ok. 4,1% i ilości salonów o 20" - czytamy w komunikacie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 288 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)