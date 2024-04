"Podczas spotkań towarzyszących zeszłorocznej emisji akcji deklarowaliśmy, że chcemy stać się spółką dywidendową - to się właśnie teraz dzieje. Uważam, że firma o stabilnym wzroście, działająca w obszarze budownictwa i generująca zyski powinna się nimi dzielić. Ważne jest dla nas, aby dywidenda była wypłacana regularnie co roku, budując tym samym zaufanie rynku i akcjonariuszy. Jest to krok w kierunku ugruntowania naszej pozycji i długotrwałego powodzenia" - powiedział prezes Adam Białachowski, cytowany w komunikacie.

Spółka przyjęła politykę dywidendową, zgodnie z którą zarząd będzie rekomendował podział zysku netto z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy, stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki.

Reklama

Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy mają zostać ustalone w przeciągu najbliższych tygodni przez walne zgromadzenie.

B-Act to bydgoska firma inżyniersko-konsultingowa, której działalność skupia się na wspieraniu branży budowlanej w zarządzaniu projektami i sporami budowlanymi. Spółka posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Ukrainie, Rumunii, w krajach bałtyckich, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2024 r.

Reklama

(ISBnews)