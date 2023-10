B-Act chciałby, by przychody z rynku ukraińskiego miały w przyszłości ok. 50 proc. udziału w sprzedaży spółki, poinformował prezes Adam Białachowski. Finansowanie na obsługę backlogu w Ukrainie, ale również w Polsce firma ma zabezpieczyć z oferty publicznej akcji serii D. Spółka maksymalnie planuje pozyskać 2,4 mln zł.

"Myślę, że dla zdrowia spółki postaramy się również tak dynamicznie [jak w Ukrainie] rozwijać w Polsce i na innych rynkach, żeby to było gdzieś w okolicach 50 proc." - powiedział Białachowski podczas konferencji prasowej. W 2022 r. udział ten wyniósł 28 proc.. Spółka miała w nim 3,8 mln zł przychodów na Ukrainie. W prezentacji podała, że wartość kontraktów na rynku ukraińskim (w realizacji i z podpisanymi umowami) to 44,6 mln zł.

Do tej pory spółka swoje działania na Ukrainie skupiała przede wszystkim wokół biura w Kijowie oraz biura w Połtawie, gdzie realizowała kilka kontraktów drogowych. W ubiegłym kwartale zdecydowała się rozszerzyć obecność na nowe regiony: Charków i Winnicę. Już teraz niedaleko tego miasta spółka prowadzi prace na ważnej inwestycji dla Ukrainy. Chodzi o budowę transgranicznego mostu Jampol - Koseuts na Dniestrze, który jest wspólnym projektem Ukrainy i Mołdawii. B-Act jeszcze przed rozpoczęciem wojny podpisał kontrakt na pełnienie funkcji nadzoru technicznego oraz inżyniera konsultanta w ramach tej inwestycji, którego wartość wynosi 2 mln euro, przypomniał prezes.

Reklama

Z danych ukraińskich samorządów zebranych przez B-Act wynika, że 1,64 mld USD wydano do września na tzw. szybką odbudowę Ukrainy. Tylko w 6 regionach dotkniętych największymi zniszczeniami i pozostającymi pod kontrolą ukraińską odbudowano do końca września 13 161 obiektów. Skala odbudowy waha się od kilku procent do 25 proc. ogółu zniszczeń w danym regionie. Jednak dotychczasowe wysiłki to dopiero wstęp do prawdziwej odbudowy. Obecnie Kijowska Szkoła Ekonomiczna szacuje skalę zniszczeń infrastruktury na 151 mld USD, a łączne koszty związane z odbudową to 411 mld euro, jak wynika z szacunków Banku Światowego, przytoczonych przez spółkę.

Wśród najmocniej dotkniętych zniszczeniami, a pozostających pod kontrolą Ukrainy, znajdują się regiony Kijowa, Czernichowa, Sum, Chersonia, Mikołajowa oraz Charkowa. Spośród nich najszybciej proces odbudowy, bo w 25% przebiegał w regionie Kijowa, natomiast w Charkowie to 4 proc.. Władze Charkowa szacują skalę zniszczeń na 9,5 mld euro i kontynuują prace w zakresie odbudowy.

Reklama

"Właśnie ten region jest pod szczególną uwagą polskich władz. Już wiosną pojawiły się zapowiedzi o tym, że polskie firmy będą odbudowywać infrastrukturę publiczną Charkowa. My jesteśmy tam już od kilku miesięcy, otworzyliśmy swoje biuro terenowe i mamy pierwsze kontrakty" - podkreślił Białachowski.

Według stanu z września 2023 r., łączna kwota bezpośrednich udokumentowanych szkód w infrastrukturze Ukrainy spowodowanych inwazją Rosji na pełną skalę wzrosła do 151,2 mld USD (według kosztów odtworzenia). Działania wojenne nadal niszczą budynki mieszkalne, instytucje edukacyjne i infrastrukturę. Na początku jesieni 2023 r. utrata zasobów mieszkaniowych pozostała największą częścią całkowitych strat bezpośrednich - 55,9 mld USD. Łącznie w wyniku działań wojennych zniszczonych lub uszkodzonych zostało 167 200 obiektów mieszkalnych.

Infrastruktura oraz przemysł pozostają drugim i trzecim największymi sektorami pod względem szkód - odpowiednio 36,6 mld USD i 11,4 mld USD. Od początku działań wojennych na Ukrainie uszkodzonych zostało 18 lotnisk, w tym cywilnych, co najmniej 344 mosty i przeprawy mostowe oraz ponad 25 000 kilometrów dróg krajowych i lokalnych. Straty w przemyśle i biznesie obejmują co najmniej 426 dużych i średnich przedsiębiorstw prywatnych oraz przedsiębiorstw państwowych, których majątek trwały został uszkodzony lub zniszczony w wyniku wojny.

Do tej pory większość odbudowy była realizowana ze środków samorządów, celów funduszy urzędów centralnych, a także dzięki pomocy zagranicznej. Jednym z największych finansujących realizację projektów infrastrukturalnych jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). W samym 2023 r. przeznaczył na realizację priorytetowych inwestycji 840 mln euro. Fundusze na remonty i inwestycje zaczął wydzielać również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a także USAID.

Jak zaznacza B-Act, prawdziwym przełomem będą jednak środki, jakie zapewni Unia Europejska. Komisja Parlamentu Europejskiego zatwierdziła już program 50 mld euro na odbudowę Ukrainy w latach 2024-2027 Na najbliższej sesji w przyszłym tygodniu ma dojść do uchwalenia programu przez sam Parlament Europejski.

"Abstrahując od sytuacji na froncie, przyszły rok będzie przełomowy, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy. Pozwolą na to fundusze przyznane przez Unię Europejską. Cały czas jednak będą się toczyć projekt w ramach małej odbudowy Ukrainy. Sami mieliśmy okazję się o tym przekonać, pozyskując tylko w ostatnich miesiącach kontrakty o wartości 26,5 mln zł. Łącznie wartość ukraińskich kontraktów, które są w realizacji oraz tych, gdzie mamy podpisane umowy to 44,6 mln zł" - podsumował prezes.

B-Act to bydgoska firma inżyniersko-konsultingowa, której działalność skupia się na wspieraniu branży budowlanej w zarządzaniu projektami i sporami budowlanymi. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Ukrainie, Rumunii, w krajach bałtyckich, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie.

(ISBnews)