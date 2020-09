"W przyszłym tygodniu dla notowań złotego ważne będą wrześniowe PMI ze strefy euro. W oczekiwaniu na te odczyty, zaplanowane na środę (godz. 10.00), EUR/PLN powinien pozostawać w okolicy 4,45. Sierpniowe dane były nieco słabsze od oczekiwań i pokazały wytracenie tempa odbicia gospodarczego. Jeżeli najbliższy odczyt potwierdzi taki scenariusz i również będzie rozczarowujący, da to przestrzeń do spadku eurodolara w stronę 1,15" - powiedział Wojciech Stępień.

"Tym samym EUR/PLN będzie mógł kierować się w stronę 4,50, przy czym nie spodziewam się, by miał ten poziom przekroczyć" - dodał.

RYNEK DŁUGU

W mijającym tygodniu rentowność krajowych 10-letnich obligacji skarbowych pozostawała bez zmian w okolicy 1,36 proc. i dopiero w piątek odnotowała kilkupunktowy spadek. Z kolei papiery 2-letnie zeszły nieznacznie w dół, przy czym w ramach tego ruchu zbliżyły się niemal do zera - przejściowo ich rentowność wynosiła 0,001 proc., najniżej w historii.

"Na rynku długu nie dzieje się zbyt wiele. Rentowności obligacji 10-letnich poruszają się w przedziale 1,3-1,5 proc. i jest to przedział, który utrzyma się na dłużej. Dopiero presja na silny wzrost rentowności, spowodowana danymi sugerującymi, że gospodarka europejska mocno się odbija, mogłaby sprawić, że dochodowość spróbuje wybić się z niego górą. Póki co, po słabszym sierpniu na to się nie zapowiada, a rentowności prawdopodobnie pozostaną stabilne" - powiedział Wojciech Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,681 proc. (bez zmian), a niemieckich -0,499 proc. (-0,9 pb).

piątek piątek czwartek 16.03 9.14 15.58 EUR/PLN 4,4568 4,4517 4,4562 USD/PLN 3,7678 3,7533 3,7722 CHF/PLN 4,1348 4,1340 4,1460 EUR/USD 1,1829 1,1860 1,1813 WS0922 0,03 0,03 0,03 DS0725 0,64 0,66 0,65 DS1030 1,33 1,36 1,35

