Na zamknięciu w piątek WIG20 wzrósł 0,49 proc. do 1.674,14 pkt., WIG zwyżkował 0,59 proc. do 48.294,74 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,18 proc. do 3.480,77 pkt., a sWIG80 zyskał 0,46 proc. do 13.915,62 pkt.

W ujęciu tygodniowym był to zły czas dla inwestorów. Wszystkie główne indeksy zakończyły tydzień pod kreską, z czego WIG20 stracił od zamknięcia sesji w ubiegły piątek 3,3 proc., a WIG ok. 3 proc. Oba indeksy są obecnie na poziomach sprzed czterech miesięcy i nadal sytuacja krajowych blue chipów nie rysuje się zbyt optymistycznie.

"Patrząc przez pryzmat analizy technicznej wybicie WIG20 w dół z konsolidacji trwającej od czerwca jest sygnałem do korekty na warszawskim parkiecie. Obecnie indeks blue chipów dotarł do pierwszego wsparcia jakim jest poziom ok. 1.670 pkt. (szczyty z konsolidacji z kwietnia i maja br.). Przebicie tej bariery będzie negatywnym czynnikiem do kontynuacji spadków nawet o kolejne 100 pkt. na WIG20" - powiedział w rozmowie z PAP Biznes Michał Krajczewski.

"Z jednej strony pogorszenie się sytuacji w notowaniach WIG20 jest wynikiem obserwowanej korekty na Wall Street i realizacji zysków przez tamtejszych inwestorów. Może mieć to związek również z obawami o wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w Europie albo niepewnością odnośnie wyników listopadowych wyborów prezydenckich w USA. Ponadto umocnienie amerykańskiego dolara jest niekorzystne dla rynków krajów wschodzących" - wskazał przyczyny ostatniej słabości WIG20 Krajczewski.

Według analityka jest jednak kilka czynników, które dają nadzieję na odbicie.

"Lokalnym czynnikiem może być ewentualna sprzedaż akcji z indeksu WIG20 w oczekiwaniu na debiut Allegro. W krótkim terminie wymienione czynniki ryzyka mogą się jeszcze utrzymywać, jednakże w horyzoncie powyżej miesiąca inwestorzy powinni zdyskontować powyższe ryzyka i zwrócić uwagę z powrotem na postępującą poprawę koniunktury na świecie oraz pozytywny wpływ pakietów fiskalnych i polityki monetarnej na rynek finansowy i gospodarkę" - dodał.

W piątek obroty na GPW wyniosły 1.134 mln zł, z czego ok. 791 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami Play Communications (142 mln zł) oraz CD Projektu (114 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 1,5 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,36 proc.

Na warszawskim parkiecie większość indeksów sektorowych - 9 z 15 - zakończyła sesję nad kreską. Zdecydowanym liderem wzrostów był sektor energetyczny (12,16 proc.). Na drugiej pozycji znalazła się branża motoryzacyjna (2,12 proc.).

Z kolei najmocniej w dół poszły WIG-leki (-3,87 proc.) oraz WIG-banki (-1,28 proc.).

Najważniejszą informacją piątkowej sesji była popołudniowa wiadomość, że powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 r.

"Liczyliśmy na przedstawiony w pierwszej części roku plan restrukturyzacji górnictwa, jednak od lipca/sierpnia napływały informacje, że będzie on opóźniony, a ponadto w ostatnim czasie trwał strajk górników. To, że podpisano dzisiaj porozumienie jest sporym zaskoczeniem dla rynku, gdyż mało kto spodziewał się, że nastąpi to tak szybko. Na liście kopalń do zamknięcia w najbliższym czasie co prawda nie ma kopalń Tauronu, są tylko te z PGG. Inwestorzy mogą to odbierać w ten sposób, że już zamknięcie 2 kopalń do 2021 r., a 3 do 2023 roku pomoże zdjąć nadpodaż z rynku węgla i cały rynek zostanie odciążony" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

Na koniec sesji Tauron urósł blisko 20 proc., a PGE poszła do góry o 16,85 proc.

Trzecią siłą w WIG20 była JSW, która zwyżkowała 3,27 proc.

Po pięciu spadkowych sesjach urosły akcje PKN Orlen - w górę o 0,82 proc., a po serii czterech spadkowych sesjach, o 1,11 proc. do góry poszły akcje KGHM.

Wiele krajowych blue chipów znalazła się na tegorocznych minimach, m.in. mBank, który stracił najwięcej w indeksie, bo 5,53 proc. do 163,9 zł i jest najniżej od 11 lat.

Z kolei Lotos poszedł w dół o ponad 1,79 proc. do 34 zł, najniżej od końcówki 2016 r.

Mocno straciły także CCC (-2,57 proc.) oraz Dino Polska (-2,18 proc.).

Po spadku o 1,53 proc. do 24,49 zł, na swoich tegorocznych minimach znalazł się także PZU.

W indeksie mWIG40 po raz drugi z rzędu swoje historyczne maksima poprawił Mercator, którego akcje podrożały o 13,63 proc. do 467 zł.

12 proc. podrożały walory DataWalk.

Po informacji o podpisaniu porozumienia ws. zasad i tempa transformacji górnictwa, do góry poszły akcje Enei, która piątek zakończyła wzrostem o 7,61 proc.

O 6,78 proc. urosły akcje Grupy Kęty. W trakcie sesji w czwartek Kęty podał, że według szacunków, zysk netto grupy, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, w trzecim kwartale 2020 r. wyniesie ok. 120 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. rdr. W rozmowie z PAP Biznes analityk Erste Group Tomasz Duda ocenił wyniki jako pozytywne i dodał, że nie sprawdziły się obawy, że ponadstandardowy wzrost znacząco wyhamuje w drugiej połowie roku.

Drugą sesję z rzędu najwięcej w całym indeksie średnich spółek przecenione zostały akcje Biomedu Lublin. Podczas ostatniej sesji w tygodniu akcje biotechnologicznej spółki zniżkowały o 11 proc.

W dół o 3,24 proc. poszły akcje AmRestu. Spółka podała przed sesją, że miała w II kw. 2020 roku 119,1 mln euro straty netto j.d. wobec 6,7 mln euro zysku rok wcześniej. "EBITDA 20 proc. poniżej naszych oczekiwań, znacznie większe odchylenie wyników raportowanych na poziomie EBIT względem naszych prognoz wynika z dokonanych w drugim kwartale odpisów (EBIT skorygowany o odpisy wyniósł -45 vs -40 mln euro w naszych prognozach)" - ocenili wyniki w raporcie analitycy Trigon DM.

Mocno zniżkowały także akcje XTB (-4,15 proc.) oraz VRG (-2,82 proc.).

W sWIG80 najmocniej zwyżkował CI Games - w górę o 9,6 proc. Rockbridge TFI zwiększyło zaangażowanie w CI Games i ma obecnie 15.718.357 akcji tej spółki, co stanowi 8,59 proc. udział w jej kapitale zakładowym i taki sam odsetek głosów na walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie.

Przed sesją inwestorzy poznali wyniki Agory. Grupa odnotowała w II kw. 2020 roku 41,1 mln zł straty netto, zgodnie z szacunkami. Ponadto Agora zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 65 mln zł oraz aneks do umowy o limit kredytowy na kwotę 35 mln zł z maja 2017 r. Umowy kredytowe na łączną kwotę 40 mln zł podpisał także Helios, spółka zależna Agory. Na koniec sesji akcje urosły o 3,69 proc.

W indeksie małych spółek najwięcej straciły Idea Bank (-5,66 proc.) oraz Rainbow Tours (-4,62 proc.).