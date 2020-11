Dow Jones Industrial na zamknięiu wzrósł o 0,15 proc. do 29.483,23 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,39 proc. do 3.581,87 pkt. Nasdaq Comp. wzrósł o 0,87 proc. do 11.904,71 pkt.

"Podczas gdy czekamy na jasność co do szczepionki i na dodatkowe wsparcie fiskalne, inwestorzy mają duże problemy z interpretacją wpływu w krótkim terminie rosnącej liczby przypadków koronawirusa. Jasne też się staje, że spółki technologiczne stają się taką polisą bezpieczeństwa dla inwestorów. Gdy rośnie niepokój wracają oni do sprawdzonych spółek z tego sektora" - powiedział Michael Arone, główny strateg inwestycyjny z State Street Global Advisors.

„Rosnące liczby zakażeń koronawirusem i nowe środki ograniczające działalność gospodarczą wpływają negatywnie na apetyt na ryzyko” – napisali analitycy UniCredit w raporcie.

W ciągu ostatniej doby w USA zarejestrowano 1707 ofiar śmiertelnych Covid-19. Zaraziło się 161,9 tys. osób. Od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11,5 mln przypadków zakażeń. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 250 tys.

Zgodnie z danymi Johnsa Hopkinsa do środy w 47 stanach rejestrowano co najmniej 10 proc. więcej nowych przypadków dziennie niż w tym samym czasie w poprzednim tygodniu. Tylko na Hawajach odsetek ten spadł o 10 proc.

W opinii analityków w najbliższym czasie będziemy nadal zmagać się z tym, kiedy i ile szkód zostanie wyrządzonych, zanim nastąpi powrót do życia sprzed pandemii.

"Dopóki panuje ta niepewność, inwestorzy powinni spodziewać się wstrząsów na drodze do ożywienia, zwłaszcza że rynki już wyceniły większość dobrych wiadomości” - powiedział Hussein Sayed, główny strateg rynkowy w FXTM.

"Wiadomości o szczepionkach są pozytywnym średnioterminowym impulsem dla globalnych perspektyw gospodarczych, a inwestorzy próbują zbilansować to z perspektywą nieuchronnego zahamowania ożywienia w Europie i USA w związku z prawdopodobieństwem przedłużenia obecnych restrykcji” - dodał Rodrigo Catril, starszy strateg FX w NAB.

Pomimo spadków w pierwszej części dnia motorem wzrostów w końcówce stały się największe spółki technologiczne. Netflix, Microsoft, Alphabet, Apple i Amazon zyskały po około 0,5-1 proc.

Akcje Macy's szły w dół kilka procent, gdyż firma zgłosiła kwartalny spadek rdr sprzedaży porównywalnej o ponad 20 proc.

L Brands zniżkował ponad 10 proc. – zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 1,13 USD, o 9 centów przebijając konsensus.

Akcje Nvidii lekko spadały, chociaż zysk na akcję w trzecim kwartale przebił konsensus i wyniósł 2,91 USD.

Notowania BJ’s Wholesale spadały około 5 proc., chociaż kwartalny zysk na akcję wyniósł 92 centy wobec oczekiwanych 64 centów.

Mitie Group tracił około 5 proc. po tym, jak spółka odnotowała 35 proc. spadek zysku w pierwszym półroczu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 742 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że wyniesie 707 tys. wobec 709 tys. poprzednio.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 6,372 mln w tygodniu, który skończył się 8 listopada wobec oczekiwanych 6,47 mln i poprzednio 6,801 mln, po rewizji z 6,786 mln - podał Departament Pracy.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 56,36 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 1,351 mln.