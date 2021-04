Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 59,34 USD, wyżej o 1,19 proc.

Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 62,79 USD za baryłkę, wyżej o 1,08 proc.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu poinformowało w sobotę, że odrzuca wszelkie rozwiązania, prowadzące do "stopniowego" znoszenia amerykańskich sankcji na Teheran.

Stanowisko to jest związane z piątkową informacją, iż od wtorku Iran i USA będą prowadzić pośrednie rozmowy w Wiedniu w ramach szerszych negocjacji w celu przywrócenia porozumienia nuklearnego z 2015 roku.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział, że rozmowy będą się toczyć w grupach roboczych, które UE utworzy z pozostałymi uczestnikami, w tym z Iranem.

Przedstawiciel UE podał, że negocjując listy sankcji, które Stany Zjednoczone mogą znieść i zobowiązań jądrowych, które Iran powinien spełnić, „powinniśmy osiągnąć porozumienie".

Były prezydent USA Donald Trump wycofał się z paktu nuklearnego w 2018 roku i ponownie nałożył sankcje na Iran, co skłoniło Teheran do złamania niektórych ograniczeń nuklearnych, wynikających z porozumienia. Joe Biden chce ożywić porozumienie, ale Waszyngton i Teheran nie zgadzają się co do tego, kto powinien zrobić pierwszy krok.

Analitycy Goldman Sachs oceniają, że "droga" do osiągnięcia nowej umowy nuklearnej w Iranem "prawdopodobnie zajmie kilka miesięcy" i podtrzymują swoje pozytywne nastawienie co do wzrostu notowań na rynkach ropy.

Eksport irańskiej ropy wzrósł w tym roku - szacunkowo wynosi 2,7 mln baryłek dziennie - ale dalsze wzrosty dostaw są mało prawdopodobnie do 2023 r. - oceniają eksperci Goldman Sachs.

"Myślę, że rozmowy nuklearne w Iranem w połączeniu z rosnącą liczbą przypadków zachorowań na koronawirusa w niektórych regionach świata będą oznaczać, że ceny ropy pozostaną dość niestabilne" - wskazuje z kolei Warren Patterson, szef strategii towarowej w ING Groep.

"Przełom ws. Iranu jest mało prawdopodobny, a nawet gdyby do tego doszło, to rynek ropy będzie w stanie wchłonąć dość duży wzrost podaży irańskiej ropy i nadal będzie wykorzystywać zapasy" - dodaje.

Na zakończenie poprzedniej sesji WTI na NYMEX staniała o 4,6 proc. - najmocniej od 23 marca.

W I kwartale 2021 r. cena WTI w Nowym Jorku wzrosła o 22 proc.