Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 73,48 USD, wyżej o 0,69 proc.

Ropa Brent w dostawach na sierpień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 75,11 USD za baryłkę, wyżej o 0,47 proc.

Ceny ropy zmierzają do zaliczenia najlepszej połowy roku od 2009 r., ponieważ odbicie po pandemii, m.in. u kluczowych odbiorców ropy: USA i Chin, zwiększa zużycie paliw i zacieśnia sytuację na rynkach paliw.

Tymczasem w USA zapasy ropy mocno spadają.

Z najnowszego branżowego raportu Amerykańskiego Instytutu Paliw (API) wynika, że zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych spadły w ub. tygodniu o 8,15 mln baryłek. To najmocniejszy spadek tych zapasów do stycznia 2021.

Analitycy spodziewali się spadku zapasów ropy o 3,85 mln baryłek.

API podał też jednak, że zapasy benzyny wzrosły o 2,42 mln baryłek.

W środę oficjalne dane o zapasach paliw w USA poda Departament Energii (DoE),

"Spodziewamy się, że w najbliższym czasie konsumpcja ropy będzie nadal przewyższać jej podaż" - mówi Howie Lee, ekonomista Oversea-Chinese Banking Corp.

"Ponieważ coraz więcej osób jest zaszczepionych przeciwko Covid-19, obawy związane z popytem, powodowane wcześniej przez pandemię koronawirusa, powinny się stopniowo zmniejszać" - dodaje Lee.

Tymczasem w czwartek odbędzie się sesja "ciała doradczego" OPEC+ - Wspólnego Ministerialnego Komitetu Monitorującego rynki ropy. To spotkanie planowane wcześniej na środę, ale delegaci mają mieć więcej czasu na konsultacje, zanim podejmą decyzję co dalej z dostawami ropy w najbliższych tygodniach.

Wg ankiety przeprowadzonej przez agencję Bloomberg sojusz OPEC+ ma zwiększyć w sierpniu produkcję ropy o ok. 550 tys. baryłek dziennie.

Podobne prognozy podaje Goldmans Sachs Group Inc., ale wskazuje, że nawet jeśli OPEC+ zwiększy produkcję swojej ropy o 1 mln baryłek dziennie, to i tak nie powstrzyma to wzrostów cen surowca na rynkach paliw.

Na zakończenie poprzedniej sesji ropa na NYMEX w Nowym Jorku zyskała 0,1 proc.

W czerwcu surowiec na NYMEX zdrożał o ok. 11 proc., a od początku 2021 r. zdrożał o ponad 50 proc. (PAP Biznes)