Miedź na giełdzie metali w Londynie tanieje podczas środowego handlu, po trzech poprzednich sesjach wzrostów. Umacnia się dolar USA, a to powoduje, że surowce wyceniane w tej walucie stają się droższe dla inwestorów, co zniechęca ich do zakupów. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej wobec 9.376,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź traci 0,14 proc. do 4,2545 USD za funt. "Podczas gdy globalny rynek miedzi jest podatny na krótkotrwałe wzrosty i spadki cen metalu, to silne długoterminowe fundamenty pozostają nienaruszone" - ocenia tymczasem prezes firmy Codelco Juan Benavides. Codelco, największy na świecie producent miedzi, spodziewa się, że w tym roku wyprodukuje nieco więcej metalu niż w ubiegłym. Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 102 USD, czyli 1,1 proc., do 9.376,00 USD za tonę.