Na spadki ceny BTC może także wpływać propozycja banku centralnego Rosji dotycząca wprowadzenia zakazu używania i wydobywania jakichkolwiek kryptowalut. Jeśli taki zakaz wszedłby w życie, wówczas Rosja stałaby się drugim po Chinach wielkim krajem z tak rygorystycznym podejściem do kryptowalut.

Spadki widoczne także na giełdach

Według danych Coinmarketcap około 147 mld USD wyparowało z całego rynku kryptowalut w ciągu ostatnich 24 godzin. Jednak wspomniany negatywny sentyment do ryzykownych aktywów zdaje się również dominować na rynku akcji, zwłaszcza na technologicznym indeksie Nasdaq. Jeszcze w listopadzie znajdował się on w rejonie 16750 pkt, aby wczoraj spaść do 14650 pkt. W konsekwencji Nasdaq 100 mógł znaleźć się na poziomie obserwowanym ostatnio trzy miesiące temu. Inwestorzy mogą zacząć się obawiać, czy na Wall Street pojawi się większa korekta bądź też bessa.

Według kontraktów terminowych Rezerwa Federalna może w tym roku podnieść stopy procentowe o 1 pkt proc., do 1-1,25 proc., co również mogło zaważyć na sentymencie do akcji. Pierwsze w tym roku posiedzenie Fed odbędzie się 25-26 stycznia. Wtedy też rynek może dostać odpowiedzi na pytania o cykl podwyżek stóp procentowych w 2022 r.

Autor: Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału Conotoxia Ltd. (usługa Forex Cinkciarz.pl)