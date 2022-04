We wtorek rano notowania ropy Brent odbijały w górę po poniedziałkowych spadkach. Baryłka drożała o ponad 2 proc., do przeszło 100 dol. Zwyżkowała także ropa WTI, do blisko 96,5 dol. za baryłkę.

We wtorek rano cena baryłki ropy Brent rosła o lekko ponad 2 proc. i była wyceniana na 100,48 dol. Reklama Złoty umacnia się wobec głównych walut Zobacz również Także o ponad 2 proc. (2,22 proc.) rosła również wycena ropy West Texas Intermediate (WTI). Baryłka we wtorek rano kosztowała 96,38 dol. W poniedziałek po południu baryłka Brent była wyceniana na ponad 98 dol., a baryłka WTI - na blisko 95 dol. W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dol. za baryłkę.