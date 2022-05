Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 113,77 USD, niżej o 0,38 proc., po tym jak zyskała aż 14 proc. w ciągu 4 poprzednich sesji.

Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na lipiec jest wyceniana po 113,90 USD za baryłkę, w dół o 0,30 proc.

Globalni gracze na rynkach ropy analizują sytuację z podażą paliw na kilka tygodni przed zbliżającym się w USA sezonem wakacyjnych wyjazdów Amerykanów. Tymczasem cena benzyny za Oceanem wzrosła do rekordowego poziomu w miarę zwiększającego się popytu na to paliwo i przy ograniczonych możliwościach rafineryjnych w USA.

Tymczasem w Chinach sytuacja epidemiczna zaczyna się stabilizować. W 25-milionowym Szanghaju, który objęty jest blokadami od 6 tygodni, nie zgłoszono żadnych nowych zakażeń Covid-19 wśród szerszej społeczności już 3. dzień rzędu, co może spowodować stopniowe znoszenie restrykcji nałożonych przez władze na mieszkańców tego miasta.

Od początku 2022 r. ropa na NYMEX zyskała ponad 50 proc. w czasie bardzo niestabilnego handlu na rynkach paliw.

Wojna Rosji na Ukrainie, która trwa od 24 lutego, spowodowała "zawężenie" dostaw ropy, podczas gdy popyt na surowiec - poza ogarniętymi epidemią Covid-19 Chinami - znacząco wzrósł.

Tymczasem w UE trwają prace dotyczące zakazu importu rosyjskiej ropy do krajów Starego Kontynentu. Na razie Węgry, które sprzeciwiają się wprowadzeniu embarga na ropę z Rosji, wskazały, że nie zablokują sankcji unijnych wobec Rosji, jeśli nie zagrożą one ich bezpieczeństwu energetycznemu.

Viktor Orban, który został w poniedziałek po raz kolejny zaprzysiężony na premiera Węgier, wskazał, że Węgry "dla dobra jedności europejskiej nie zablokują sankcji, o ile nie przekroczą one węgierskiej czerwonej linii samoobrony gospodarczej, czyli nie zagrożą bezpieczeństwu energetycznemu”.

Węgry, jak dotąd przegłosowały wszystkie wcześniejsze unijne pakiety sankcji przeciw Rosji, ale teraz sprzeciwiają się przyjęciu 6. pakietu w proponowanej przez Komisję Europejską postaci, twierdząc, że stanowiłby on „bombę atomową zrzuconą na węgierską gospodarkę”.

"Rosnące napięcia pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Rosją i wynikająca z tego niepewność co do dalszych dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu do państw bloku nadal pozostają na rynkach na pierwszym planie" - ocenia Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

"Przy skoku cen ropy o 10 USD od zeszłego wtorku, trudno jednak będzie zobaczyć jakieś mocniejsze ruchy notowań w górę, chyba że wydarzenia na rynkach przybiorą nagle jakiś gwałtowny obrót - na gorsze" - podkreśla.

Tymczasem flotylla tankowców transportuje rosyjską ropę przez kanał Sueski do odbiorców w Azji, głównie do Indii i Chin. Na 35 tankowców załadowano ok. 24,9 mln baryłek ropy z Rosji - wynika z raportów agentów portowych, do których dotarła agencja Bloomberg.

Rosja eksportuje ropę z czterech głównych obszarów - Morza Bałtyckiego, w północno-zachodniej Europie, Morza Czarnego, Arktyki i terminali na wybrzeżu Pacyfiku.