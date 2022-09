Nie bez znaczenia dla sytuacji na giełdach jest także polityka banków centralnych, w tym amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Według zapewnień Jerome Powella, szefa Fed, będzie ona nadal podnosić stopy procentowe , co może dalej umacniać dolara. To z kolei oznaczać będzie presję na ceny ropy, ponieważ to w amerykańskiej walucie rozlicza się kontrakty paliwowe na całym świecie. Od początku roku amerykańska waluta umocniła się względem euro o prawie 12 proc., a wobec złotego o ponad 16 proc.