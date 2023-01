Bank of America oczekuje, że po tym, jak w 2022 r. metale taniały, w tym roku dojdzie do odbicia. Miedź ma szansę zdrożeć o ok. 20 proc. „Recesja na kluczowych rynkach jest przeszkodą, ale ponowne otwarcie Chin (rezygnacja z polityki zero COVID - red.), szczyt kursu dolara, a zwłaszcza przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii powinny z nawiązką zrekompensować te negatywne czynniki dla miedzi” - prognozuje Bank of America.