Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 4,2005 USD za funt i traci 0,60 proc.

W środę amerykański bank centralny podwyższy stopy procentowe

Analitycy prognozują, że w środę amerykański bank centralny podwyższy stopy procentowe o 25 pb., o połowę mniej niż podczas swojego grudniowego posiedzenia.

Ważne dla rynków będą jednak komentarze prezesa Fed Jerome'a Powella, po zakończeniu spotkania Fed w środę, a inwestorzy będą poszukiwać wskazówek na temat możliwej przerwy w zacieśnianiu polityki monetarnej w USA.

Gracze rynkowi z uwagą obserwują też sytuację w Chinach, gdzie po zniesieniu ograniczeń covidowych może nastąpić mocne odbicie popytu, m.in. na towary.

Nie ma co do tego wątpliwości, że chińska gospodarka odbije się w tym roku, ale są pytania - w jakim stopniu i w jakim czasie można oczekiwać silnego ożywienia, a co do tego na razie panuje niepewność.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 12 USD do 8.222,00 USD za tonę.