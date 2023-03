Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 74,03 USD, niżej o 1,03 proc., po spadku notowań w poniedziałek o 2,5 proc.

Reklama

Ropa Brent na ICE w dostawach na V wyceniana jest po 80,01 USD za baryłkę, w dół o 0,94 proc.

Inwestorzy czekają na ważne dla Fed dane o inflacji, które bankierzy centralni mogą brać pod uwagę, podejmując w przyszłym tygodniu decyzję w sprawie polityki pieniężnej i to w trudnym czasie - po upadku Silicon Valley Bank.

Wskaźnik CPI zostanie opublikowany we wtorek, a gracze rynkowi będą na jego podstawie poszukiwać wskazówek co do dalszych zmian stóp procentowych w USA.

Inwestorzy oceniają teraz, że po upadku SVB ryzyko podwyżek stóp procentowych w USA o 25 pb. na zbliżającym się posiedzeniu Fed w przyszłym tygodniu wynosi mniej niż 60 proc.

"Rynek ropy nie jest w stanie uniknąć zawirowań w związku z upadkiem SVB" - wskazuje Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.

"Wciąż na giełdach ropy jest duża przestrzeń do dalszej zmienności notowań w krótkiej perspektywie, w tym po danych o CPI w USA" - dodaje. (PAP Biznes)