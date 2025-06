Polacy widzą pogorszenie sytuacji finansowej, a największy optymizm mają młodzi

W grupie 34 proc. badanych wskazujących na pogorszenie ich sytuacji finansowej w rok, 27 proc. uważa, że jest ona "raczej gorsza", a 7 proc. - "zdecydowanie gorsza". Z kolei wśród 28 proc. widzących poprawę, 21 proc. twierdziło, że ich sytuacja jest "raczej lepsza", a 7 proc. - "zdecydowanie lepsza". Autorzy badania zauważyli, że wśród kobiet negatywna ocena (42 proc.) pojawia się częściej niż wśród mężczyzn (27 proc.). Największym optymizmem - jak dodali - charakteryzują się osoby młodsze w wieku 18-29 lat, gdzie 41 proc. widzi poprawę swojej sytuacji finansowej.

Reklama

Polacy nie potrafią trzymać się finansowych planów

Ankietowanych spytano również o ich podejście do domowego budżetu. Największa grupa, 36 proc. twierdzi, że regularnie tworzy budżet domowy, ale nie udaje im się go w pełni realizować. Z kolei 32 proc. zazwyczaj nie tworzy budżetu, ale stara się kontrolować wydatki. "Z drugiej strony jedna czwarta społeczeństwa regularnie planuje swoje finanse i skrupulatnie przestrzega swoich założeń" - zauważyli autorzy badania. Brak kontroli nad swoimi funduszami deklaruje 4 proc. respondentów, co - w ocenie autorów - pokazuje, iż Polacy mają "ma trudność z pełnym trzymaniem się planów finansowych".

Kobiety częściej kontrolują wydatki, ale rzadziej tworzą budżet niż mężczyźni

Menadżerka w Santander Consumer Banku Magdalena Drążkowska zwróciła uwagę, iż kobiety (34 proc.) częściej niż mężczyźni (29 proc.) deklarują, że choć nie tworzą żadnego budżetu, to starają się kontrolować swoje wydatki na bieżąco. "Ciekawą zależność widać także w odniesieniu do wieku uczestników badania. Najbardziej zdyscyplinowani w planowaniu są seniorzy (31 proc.) oraz czterdziestolatkowie (29 proc.), którzy robią to regularnie, a także trzymają się ustaleń" - dodała. Przekazała, że osoby w wieku 18-29 lat (28 proc.) i 30-39 lat (40 proc.) mają "luźniejsze podejście" i nie zawsze są w stanie utrzymać stworzone plany.

Seniorzy i mieszkanki dużych miast najczęściej robią przegląd finansów

Niemal dwie trzecie osób biorących udział w badaniu twierdzi, że przynajmniej raz w miesiącu robi przegląd domowego budżetu i oszczędności. Najczęściej są to osoby w wieku 60+ (76 proc.), mieszkańcy miast powyżej 250 tys. mieszkańców (67 proc.). Lepiej wypadają tutaj również kobiety (66 proc.) niż mężczyźni (59 proc.). " Takie zaangażowanie w planowanie swoich finansów może być dowodem na to, że w czasach niepewności finansowej rośnie świadomość potrzeby kontroli wydatków" - ocenili autorzy.

Przegląd budżetu co kwartał prowadzi 11 proc. badanych, 6 proc. co pół roku, a 3 proc. - raz na rok albo rzadziej. Co dziesiąty badany w ogóle nie prowadzi takiego przeglądu, a najczęściej były to osoby młodsze w wieku 18-29 lat (16 proc.). "Może to wskazywać na niższe zaangażowanie finansowe wśród nich, choć jednocześnie są oni grupą, która najczęściej dostrzega poprawę swojej sytuacji" - stwierdzili autorzy.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą CATI przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 18-29 kwietnia 2025 r. na grupie 1000 dorosłych Polaków.