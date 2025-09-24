Rząd wypłaci nowe świadczenie: bon ciepłowniczy

Rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzający nowe świadczenie: bon ciepłowniczy. Ma to być forma dopłaty do rachunków za ogrzewanie, chroniąca uboższe gospodarstwa domowe przed gwałtownymi podwyżkami cen ciepła systemowego. Państwo pokryje część należności wobec przedsiębiorstw energetycznych – zarówno dużych koncesjonowanych, jak i mniejszych, lokalnych dostawców.

Podobnie jak w przypadku bonu energetycznego, rząd tłumaczy wysokie rachunki skutkami pandemii COVID-19 oraz agresją Rosji na Ukrainę. Choć sytuacja energetyczna w Europie i na świecie stopniowo się stabilizuje, koszty ogrzewania w Polsce wciąż pozostają bardzo wysokie.

Kryteria przyznania świadczenia, czyli kto może liczyć na bon ciepłowniczy?

Resort zapowiada, że będzie stopniowo odchodzić od programów osłonowych. Całkowite wycofanie wsparcia uderzyłoby jednak w najbiedniejszych, dlatego nowe świadczenie obejmie wyłącznie osoby o niskich dochodach.

Aby otrzymać bon ciepłowniczy, gospodarstwo domowe musi spełnić następujące warunki:

dochód – maksymalnie 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

– maksymalnie 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, źródło ogrzewania – korzystanie z ciepła systemowego (sieciowego),

– korzystanie z ciepła systemowego (sieciowego), koszty ogrzewania – powyżej 170 zł/GJ.

Według danych rządowych kryteria dochodowe spełnia ok. 6,3 mln gospodarstw. Jednak po uwzględnieniu dodatkowych warunków szacuje się, że bon otrzyma około 3,3 mln gospodarstw.

W przypadku przekroczenia progu dochodowego zadziała zasada „złotówka za złotówkę” – jeśli ktoś przekroczy limit np. o 50 zł, to bon zostanie pomniejszony właśnie o 50 zł. Minimalna kwota świadczenia to 20 zł. Poniżej tej wartości bon nie będzie wypłacany.

Bon ciepłowniczy 2025 – jaka jest wysokość świadczenia?

Bon będzie przyznawany dwa razy, w zależności od okresu rozliczeniowego:

Za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. (jednorazowo):

500 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ i nie przekracza 200 zł/GJ,

– gdy cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ i nie przekracza 200 zł/GJ, 1000 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie przekracza 230 zł/GJ,

– gdy cena ciepła wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie przekracza 230 zł/GJ, 1750 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. (jednorazowo):

1000 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ i nie przekracza 200 zł/GJ,

– gdy cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ i nie przekracza 200 zł/GJ, 2000 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie przekracza 230 zł/GJ,

– gdy cena ciepła wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie przekracza 230 zł/GJ, 3500 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.

Gospodarstwo, w którym od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. cena ciepła będzie przekraczać 230 zł/GJ, otrzyma zatem łączne wsparcie w wysokości 5250 zł

Koniec zamrożenia cen ciepła od 1 lipca 2025 r.

Do 30 czerwca 2025 r. obowiązywał system wsparcia dla wszystkich odbiorców ciepła podłączonych do sieci. Przedsiębiorstwa ciepłownicze stosowały wtedy ceny niższe niż taryfowe, dzięki mechanizmowi maksymalnej ceny dostawy ciepła (119,39 zł netto za 1 GJ). Różnicę pomiędzy ceną taryfową a obniżoną pokrywało państwo.

Dzięki temu gospodarstwa domowe płaciły mniej, niezależnie od sytuacji materialnej. Teraz pieniądze mają trafić bezpośrednio do obywateli. W ten sposób państwo ogranicza wsparcie, tylko dla osób które są w najgorszej sytuacji finansowej. Choć dotychczas nie odnotowano gwałtownych podwyżek, to prawdziwy test przyjdzie dopiero w sezonie grzewczym.

Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że skala podwyżek będzie zależała od stopnia transformacji energetycznej w poszczególnych miastach:

„W Ciechanowie podwyżek nie będzie, ale na Śląsku mogą sięgnąć kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent”.

Jednocześnie minister podkreślił, że spadające ceny energii na rynkach światowych powinny sprzyjać łagodzeniu wzrostu taryf.

Nowe Ministerstwo Energii podaje koszty programu

Za projekt odpowiada nowo powołane Ministerstwo Energii, które powstało 21 sierpnia 2025 r. z połączenia części kompetencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Przemysłu. Na jego czele stanął Miłosz Motyka – dotychczasowy wiceminister ds. odnawialnych źródeł energii.

Podobnie jak w przypadku bonu energetycznego, finansowanie programu pochodzić będzie z Funduszu COVID-19. Choć pandemia już się zakończyła, fundusz nadal działa i zasila głównie programy socjalne. Bon ciepłowniczy będzie kosztować budżet łącznie ok. 889,4 mln zł. W poprzednich latach wsparcie wyglądało następująco:

w 2024 r. na zamrożenie cen ciepła przeznaczono 200 mln zł,

w 2023 r. – aż 2,3 mld zł.

Bon ciepłowniczy – gdzie i kiedy składać wnioski o przyznanie świadczenia?

Za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków odpowiada wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek będzie dostępny do pobrania na miejscu. Wzór wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego będzie udostępniany przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej. Odciąży to gminy z konieczności samodzielnego przygotowywania wzoru wniosku.

Do wniosku trzeba dołączyć:

zaświadczenie potwierdzające, że gospodarstwo korzysta z ciepła systemowego oraz wskazujące wysokość ceny ciepła obowiązującej w danej grupie taryfowej (dokument wydaje przedsiębiorstwo energetyczne, spółdzielnia, wspólnota, właściciel lub zarządca budynku – w ciągu 7 dni od złożenia prośby) lub

potwierdzające, że oraz wskazujące (dokument wydaje przedsiębiorstwo energetyczne, spółdzielnia, wspólnota, właściciel lub zarządca budynku – w ciągu 7 dni od złożenia prośby) lub oświadczenie – jeżeli gospodarstwo korzysta z ciepła systemowego, wnioskodawca może zamiast zaświadczenia złożyć własne oświadczenie z tymi samymi informacjami.

Terminy składania wniosków:

od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. – za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.,

– za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r., od 1 czerwca do 31 lipca 2026 r. – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.

Gmina będzie miała 90 dni na rozpatrzenie i wypłatę poprawnie złożonego wniosku.