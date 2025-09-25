Czy można jednocześnie pobierać dwie emerytury – z Polski i Wielkiej Brytanii?

Polskie przepisy pozwalają łączyć emerytury z różnych krajów. Jeśli ktoś pracował i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, może otrzymywać świadczenia z obu systemów – pod warunkiem, że spełni wymagania każdego z nich.

Jak łączyć lata pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii?

W Polsce prawo do emerytury przysługuje:

kobietom po 20 latach pracy,

mężczyznom po 25 latach pracy.

Do stażu ubezpieczeniowego można doliczyć okresy nieskładkowe (np. studia czy pobieranie zasiłków), jednak nie mogą one przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Osoba, której w Polsce brakuje kilku lat stażu, może skorzystać z zasady sumowania okresów ubezpieczenia, doliczając do polskiego stażu lata przepracowane za granicą, np. w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu ZUS może przyznać emeryturę w Polsce.

Aby jednak uzyskać również świadczenie z Wielkiej Brytanii, konieczne jest udokumentowanie co najmniej 10 lat okresów składkowych w tym kraju.

System emerytalny w UK – rodzaje świadczeń

System emerytalny w Wielkiej Brytanii, czyli State Pension, jest odpowiednikiem polskiej emerytury z ZUS. Występuje on w kilku wariantach:

New State Pension – nowa emerytura państwowa, przysługująca osobom z młodszych roczników,

– nowa emerytura państwowa, przysługująca osobom z młodszych roczników, Basic State Pension – podstawowa emerytura państwowa, przeznaczona dla starszych roczników,

– podstawowa emerytura państwowa, przeznaczona dla starszych roczników, Additional State Pension – dodatkowe świadczenie, które mogły uzyskać wybrane osoby.

Nowa emerytura państwowa (New State Pension) – ile wynosi i komu przysługuje?

Nowa emerytura państwowa (New State Pension) w Wielkiej Brytanii przysługuje osobom urodzonym po określonych datach:

mężczyźni – po 6 kwietnia 1951 r.,

kobiety – po 6 kwietnia 1953 r..

Aby nabyć prawo do świadczenia, trzeba spełnić określone warunki:

Podstawowym wymogiem jest posiadanie co najmniej 10 lat okresów składkowych, czyli lat, w których były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Okresy te mogą pochodzić nie tylko z pracy w Wielkiej Brytanii, ale również z innych państw, z którymi Zjednoczone Królestwo zawarło umowę o zabezpieczeniu społecznym (np. Szwajcaria).

czyli lat, w których były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Okresy te mogą pochodzić nie tylko z pracy w Wielkiej Brytanii, ale również z innych państw, Do uzyskania pełnej emerytury konieczne jest natomiast udokumentowanie 35 lat składkowych.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od liczby przepracowanych lat. W 2025 roku pełna kwota nowej emerytury państwowej wynosi 230,25 funtów tygodniowo.

Po 10 latach pracy – będzie ona wynosiła proporcjonalnie mniej, czyli ok. 66 GBP tygodniowo, to daje 264 GBP miesięcznie, czyli prawie 1300 zł (przy kursie funta ok. 4,88 zł).

Podstawowa i dodatkowa emerytura państwowa w Wielkiej Brytanii

Podstawowa emerytura państwowa (Basic State Pension) – jest to świadczenie przysługujące osobom z tzw. starszych roczników, czyli tym, które osiągnęły wiek emerytalny przed wprowadzeniem nowego systemu emerytalnego.Pełna stawka wynosi 176,45 GBP tygodniowo. Aby jednak uzyskać prawo do pełnej kwoty, konieczne jest wykazanie odpowiednio długiego okresu składkowego, który może wynosić nawet od 30 do 44 lat pracy i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Dodatkowa emerytura państwowa (Additional State Pension) – to świadczenie uzupełniające, które mogło przysługiwać niektórym osobom obok emerytury podstawowej. Jego wysokość była uzależniona przede wszystkim od osiąganych w trakcie kariery zawodowej zarobków oraz od wartości odprowadzanych składek.

Podobnie jak w przypadku New State Pension, istnieje możliwość wcześniejszego uzyskania świadczenia. Warunkiem jest jednak przepracowanie minimalnej liczby lat składkowych.

Mężczyźni:

1 rok składkowy – dla urodzonych w latach 1945–1951,

11 lat składkowych – dla urodzonych przed 1945 rokiem.

Kobiety:

1 rok składkowy – dla urodzonych w latach 1950–1953,

10 lat składkowych – dla urodzonych przed 1950 rokiem.

W takim przypadku wysokość świadczenia będzie jednak proporcjonalnie niższa.

Wiek emerytalny w Polsce i w Wielkiej Brytanii – porównanie

W Polsce wiek emerytalny różni się w zależności od płci. Kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, natomiast mężczyźni – w wieku 65 lat. Po osiągnięciu tego wieku oraz udokumentowaniu wymaganego stażu ubezpieczeniowego można uzyskać prawo do świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Na Wyspach Brytyjskich wiek emerytalny stopniowo rośnie i zależy od roku urodzenia:

osoby urodzone między 6 października 1954 r. a 5 kwietnia 1960 r. – 66 lat,

osoby urodzone między 6 kwietnia 1960 r. a 5 marca 1961 r. – 66 lat i kilka miesięcy,

osoby urodzone między 6 marca 1961 r. a 5 kwietnia 1977 r. – 67 lat,

osoby urodzone między 6 kwietnia 1977 r. a 5 kwietnia 1978 r. – 67 lat i kilka miesięcy,

osoby urodzone po 6 kwietnia 1978 r. – 68 lat.

W praktyce oznacza to, że wielu Polaków najpierw zacznie pobierać emeryturę z ZUS, a dopiero po kilku latach – świadczenie z Wielkiej Brytanii.

Jak złożyć wniosek o brytyjską emeryturę w Polsce?

Nie trzeba wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, aby ubiegać się o tamtejszą emeryturę. Wszystkie formalności można załatwić w Polsce – za pośrednictwem ZUS.

Wniosek składa się w najbliższym oddziale ZUS. Następnie dokumenty są przekazywane do brytyjskiej instytucji, a każdy kraj wydaje odrębną decyzję i wypłaca własne świadczenie.

Ważne Sprawy związane z Wielką Brytanią prowadzi: ZUS w Gdańsku, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, ul. Chmielna 27/33.

Wniosek można złożyć:

osobiście w oddziale ZUS,

przez Internet (PUE ZUS – z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego),

lub przesłać dokumenty pocztą.

Brexit a emerytury dla Polaków w UK – co się zmieniło?

W związku z brexitem Polska zawarła z Wielką Brytanią specjalną umowę, która chroni prawa emerytalne Polaków pracujących na Wyspach. Dzięki niej:

lata przepracowane w UK nadal wliczają się do stażu pracy,

brytyjską emeryturę można pobierać w Polsce,

wnioski składa się w ZUS – bez konieczności wyjazdu za granicę,

możliwe jest jednoczesne pobieranie dwóch świadczeń – z Polski i z Wielkiej Brytanii.

