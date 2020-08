"Co do złotego, myślę, że na razie dużo się nie zmieni. Wczoraj mieliśmy lepsze dane o C/A, dziś dane o PKB za II kw., które były zgodne z naszymi oczekiwaniami, nieco lepsze od oczekiwań rynku. Niemniej jednak, na tym etapie te dane nie zmieniają perspektyw polityki monetarnej w Polsce. Nie ma dużej reakcji na złotym. Wydaje się, że na początku przyszłego tygodnia będzie brakowało jakichś mocniejszych impulsów" - powiedział PAP Biznes Stępień.

"Takim impulsem może być publikacja wstępnych odczytów PMI za sierpień z europejskich gospodarek, którą zaplanowano na 21 sierpnia. Jeśli do tego czasu nic niespodziewanego się nie wydarzy, np. w kontekście wojen handlowych, to powinniśmy obserwować konsolidację zarówno na eurodolarze, jak i na eurozłotym. W przypadku EUR/PLN mamy poziom 4,39, poniżej którego raczej trudno będzie zejść, od góry ograniczeniem będzie poziom 4,43. Dopiero po odczytach PMI może pojawić się impuls do zmiany - jeżeli dane potwierdzą, że ożywienie w kształcie V jest kontynuowane, to może będzie szansa na mocniejszego złotego" - dodał.

Jak wynika z opublikowanego w piątek szacunku flash GUS, Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2020 roku spadł o 8,2 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2020 r. PKB spadł o 9,0 proc. rdr.

W czwartek NBP podał, że nadwyżka w obrotach bieżących w czerwcu 2020 r. wyniosła rekordowe 2.842 mln euro wobec konsensusu 1.766,8 mln euro nadwyżki.

RYNEK DŁUGU

"Jeśli chodzi o rynek długu, to obserwujemy minimalny wzrost rentowności w ostatnich dniach. Na koniec tygodnia trochę mniej, ale można powiedzieć, że cały tydzień to stromienie się krzywych. To jest też widoczne na polskim rynku długu, 10-latki są trochę wyżej" - powiedział ekonomista.

"Póki co przestrzeń do wzrostów jest ograniczona. Wydaje się, że w krótkim terminie jeśli chodzi o 10-latki to 1,4-1,5 proc. to maksimum, jakie możemy zobaczyć na rentownościach" - dodał.